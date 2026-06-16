معاونت اجتماعی دادگستری استان مرکزی اعلام کرد:
مسدود شدن کنارگذر شمالی اراک به دلیل فقدان ایمنی کافی تا اطلاع ثانوی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: محور مواصلاتی کنارگذر شمالی اراک به دلیل فقدان ایمنی کافی و انجام عملیات عمرانی تا اطلاع ثانوی مسدود شد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به وقوع حوادث رانندگی متعدد منجر به فوت در محور مواصلاتی کنارگذر شمالی اراک و با تدبیر پلیس راه استان مرکزی، این محور مواصلاتی تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.
در اطلاعیه صادر شده از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی عنوان شده است: رانندگان میتوانند برای تردد از محورهای مواصلاتی جایگزین شامل کمربندی شمالی و جنوبی اراک استفاده کنند.