مسدود شدن کنارگذر شمالی اراک به دلیل فقدان ایمنی کافی تا اطلاع ثانوی

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به وقوع حوادث رانندگی متعدد منجر به فوت در محور مواصلاتی کنارگذر شمالی اراک و با تدبیر پلیس راه استان مرکزی، این محور مواصلاتی تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

در اطلاعیه صادر شده از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی عنوان شده است: رانندگان می‌توانند برای تردد از محورهای مواصلاتی جایگزین شامل کمربندی شمالی و جنوبی اراک استفاده کنند.

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