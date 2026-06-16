جنگ امروز اقتصادی است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در این مراسم تقدیر از کشاورزان نمونه ملی این استان را طلایه‌داران بخش کشاورزی ایران خواند و گفت: امنیت غذایی کشور تا حد زیادی بر دوش آن‌ها قرار دارد و حمایت از کشاورزی حمایت از ایران عزیز است.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های تولیدکنندگان، نقش آن‌ها را در مقابله با جنگ اقتصادی امروز بی‌بدیل توصیف کرد و افزود: جنگ امروز، جنگ اقتصادی است و میدان آن تولید و معیشت مردم است. لازمه پیشرفت و نوسازی کشور را انسجام ملی و تمرکز بر تولید و بازسازی ایران پس از جنگ اخیر با تکیه بر همدلی و تولید ممکن است.

استاندار قزوین با اشاره به عملکرد استان در دوران جنگ تحمیلی رمضان ادامه داد: قزوین در آن روزهای سخت نه‌تنها با افت تولید مواجه نشد، بلکه افزایش تولید را نیز تجربه کرد و فعالان این بخش اجازه ندادند چرخ تولید در شرایط بحرانی متوقف شود.

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود با الهام از نهضت عاشورا، ایستادگی در برابر مشکلات را یادآور شد و گفت: تفکر عاشورایی یعنی ایستادگی حق در برابر باطل» و تأکید کرد که شهادت در مکتب امام حسین (ع) پایان راه نیست، بلکه آغاز تعالی است.

وی در پایان بار دیگر بر جایگاه ویژه استان در تأمین امنیت غذایی کشور تصریح کرد و گفت: کشاورزان قزوینی در خط مقدم این عرصه حیاتی ایستاده‌اند. در ضمن بخش کشاورزی محور توسعه و پیشرفت است.

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