نوسازی و بازسازی چهاردهمین طاق راسته بازار تاریخی اراک

به گزارش ایلنا، حسین منصوری‌زاده به تشریح حزئیات این خبر پرداخته و افزود: این اقدام با توجه به فرسایش برخی از طاق‌های گنبدی و افزایش خطر ریزش آنها در معبر عمومی راسته بازار، با هدف حفاظت از هویت و ماهیت معماری این مجموعه ارزشمند تاریخی در حال انجام است.

وی ادامه داد: مراحل بازسازی و نوسازی طاق‌های گنبدی راسته بازار شامل تخریب و سبک‌سازی طاق، حمل و انتقال لایه‌های فرسوده کاهگل، اجرای دوغاب گچ و پنجه‌کشی روی طاق، پالانه چینی آجری و در نهایت اجرای مرحله پایانی بام‌سازی وکشیدن کاهگل روی طاق است.

سرپرست شهرداری بافت تاریخی اراک به فرایند بازسازی و نوسازی طاق‌های گنبدی بازار تاریخی اشاره کرده و اظهار داشت: سال گذشته 13 طاق گنبدی راسته بازار مورد بازسازی و نوسازی قرار گرفت و 8 طاق دیگر نیز در برنامه‌های مرمتی و بازسازی شهرداری بافت تاریخی قرار دارد.

منصوری‌زاده تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، عملیات بام‌سازی سراهای نقشینه و صندوق‌سازها و بازسازی باران‌شکن‌های تخریب ‌شده بام سرای گلشن در راستای ارتقاء ایمنی سازه و جلوگیری از نفوذ رطوبت به سقف‌ها و بازگرداندن عملکرد صحیح باران‌شکن‌ها در دست اقدام است.

وی بیان داشت: عملیات بام‌سازی 2 سرای نقشینه و صندوق‌سازها شامل آواربرداری و برداشت لایه‌های فرسوده بام، دوغاب‌ریزی، پالانه چینی، اجرای گل‌جبه و کاهگل، اصلاح شیب و بهینه‌سازی بام جهت انتقال آب‌های سطحی است که برای کاهش نیاز به تعمیرات بلندمدت، انجام می‌شود.

سرپرست شهرداری بافت تاریخی اراک به فرایند مرمت و حفاظت از بازار تاریخی این شهر در سال‌های گذشته اشاره داشته و اضافه کرد: این بازار به عنوان یکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین آثار تاریخی این شهر، در سال‌های اخیر به صورت مرحله‌ای تحت عملیات مرمت و حفاظت قرار گرفته است.

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