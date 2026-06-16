۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف برق برای مشترکان نیروگاه خورشیدی خانگی در فارس

به گزارش ایلنا، استان فارس نیز به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و ظرفیت بالای تابش خورشیددر طول سال، از مناطق مستعد کشور در حوزه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به شمار می‌رود. اجرای طرح‌های نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی و حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش، علاوه بر کمک به افزایش تولید برق پاک، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد درآمد پایدار برای خانوارها و کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی باشد.

مجری توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، با بیان اینکه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر علاوه بر تامین ناترازی برق، به عنوان یک راهبرد پدافند غیرعامل و مسیری برای درآمدزایی پایدار شهروندان در دستور کار این شرکت قرار دارد؛ از اعمال مشوق‌های جدید تعرفه‌ای برای مشترکان خانگی دارای نیروگاه خورشیدی خبر داد وگفت: این اقدام گامی در راستای توسعه تولید پراکنده، مدیریت مصرف و افزایش پایداری شبکه برق انجام می گیرد.

اسماعیل خاتمی با قدردانی از مشارکت و استقبال مشترکان، به‌ویژه مشترکان بخش خانگی، در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اظهار داشت: مشترکانی که تا سقف ۵ کیلووات نسبت به احداث نیروگاه خورشیدی خانگی اقدام کنند، در ایام گرم سال و از ابتدای خردادماه تا پایان شهریور، از تخفیف ۲۰ درصدی در نرخ برق مصرفی بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: به منظور افزایش تاب‌آوری شبکه و توسعه استفاده از فناوری‌های نوین، مشترکانی که علاوه بر نیروگاه خورشیدی، نسبت به نصب سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی (باتری) نیز اقدام کنند، از تخفیف ویژه ۳۰ درصدی در بهای برق مصرفی تا پایان سال برخوردار خواهند شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با نصب این سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی، امکان تأمین برق مطمئن، پایدار و بدون وقفه در تمام ساعات شبانه‌روز فراهم می‌شود. وی با اشاره به حمایت‌های دولتی از این طرح، از پیش‌بینی تسهیلات بانکی ویژه برای شهروندان خبر داد و بیان داشت: هدف از این اقدام، تسهیل نصب سامانه‌های خورشیدی در منازل و مشارکت حداکثری مردم در تولید انرژی پاک عنوان شده است تا علاوه بر تقویت شبکه در پیک بار تابستان، گامی بلند در جهت عدالت اقتصادی و پایداری شبکه برق کشور برداشته شود.

مدیر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به حمایت‌های مالی پیش‌بینی شده برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی خاطرنشان کرد: متقاضیان می‌توانند از تسهیلات بانکی با دوره بازپرداخت پنج‌ساله، نرخ سود ۱۴ درصد و دو ماه دوره تنفس بهره‌مند شوند که این موضوع زمینه مشارکت گسترده‌تر خانوارها در سرمایه‌گذاری بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر را فراهم خواهد کرد.

خاتمی تصریح کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی گامی مهم در مسیر تحقق توسعه پایدار و تأمین برق مطمئن برای آینده کشور است؛ از این رو مشارکت مردم در تولید انرژی پاک، علاوه بر ایجاد منافع اقتصادی برای مشترکان، نقش بسزایی در کاهش بار شبکه و حفظ محیط زیست خواهد داشت.

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