مدیرکل امور مالیاتی فارس خبرداد؛
زمان استرداد مالیات به مؤدیان فارس به ۳۰ روز کاری کاهش یافت
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس از کاهش میانگین زمان رسیدگی و پرداخت استرداد مالیات به ۳۰ روز کاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا منتظری اعلام کرد: مبلغ استرداد مالیات عملکرد در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۲۷۳ درصدی داشته و از ۲۸۹ میلیارد ریال به یک هزار و ۷۷ میلیارد ریال رسیده است. همچنین در بخش مالیات بر ارزش افزوده، میزان استرداد با رشد حدود ۶۵ درصدی از ۱۴ هزار میلیارد ریال به ۲۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
منتظری با اشاره به بهبود فرآیندهای رسیدگی به درخواستهای استرداد اظهار کرد: مؤدیان و فعالان اقتصادی در بخشهای صادراتی، صنعتی و واحدهای تولیدی بیشترین سهم را در دریافت استرداد مالیات داشتهاند.
وی با بیان اینکه اداره کل امور مالیاتی فارس اقدامات متعددی برای کاهش پروندههای معوق استرداد انجام داده است، افزود: با پایش مستمر پروندهها، نظارت منظم بر فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف بهموقع درخواستها، تعداد پروندههای معوق استرداد در استان همواره در سطح پایینی قرار داشته است. بر همین اساس، تمرکز اصلی بر جلوگیری از ایجاد پروندههای معوق جدید و تسریع در رسیدگی به درخواستهای ورودی بوده است.
منتظری ادامه داد: اولویتبندی پروندهها، استفاده از ظرفیت سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی، پیگیری مستمر پروندههای در دست رسیدگی و رفع سریع موانع اجرایی، زمینه رسیدگی بهموقع درخواستهای استرداد را فراهم کرده است. در نتیجه، استان فارس از نظر تعداد پروندههای معوق استرداد در وضعیت مطلوبی قرار دارد و پروندههای محدود باقیمانده نیز مطابق زمانبندی تعیینشده در حال رسیدگی و تعیین تکلیف هستند.
مدیرکل امور مالیاتی فارس درباره مهمترین چالشهای این حوزه نیز گفت: ضرورت بررسی دقیق برای احراز صحت اعتبارات مالیاتی، وجود برخی مغایرتهای اطلاعاتی، کامل نبودن مستندات ارائهشده از سوی تعدادی از مؤدیان و همچنین زمانبر بودن استعلامها و هماهنگیهای بیندستگاهی از مهمترین چالشهای فرآیند استرداد بوده است.
وی افزود: این اداره کل با اجرای اقدامات اصلاحی و تحولگرا، بهرهگیری مؤثر از سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی، استانداردسازی فرآیندهای رسیدگی، تقویت نظام نظارت و پایش مستمر پروندهها و پیگیری هدفمند درخواستهای در انتظار رسیدگی، توانسته عملکرد حوزه استرداد مالیات را به شکل محسوسی بهبود بخشد.
منتظری با تأکید بر نقش قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تسریع فرآیند استرداد مالیات اظهار داشت: ثبت و تبادل برخط اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان، امکان صحتسنجی و تطبیق اطلاعات خرید و فروش را با سرعت و دقت بیشتری فراهم کرده و نیاز به بررسیهای زمانبر و مکاتبات متعدد را کاهش داده است.
وی ادامه داد: دسترسی به اطلاعات شفاف، مستند و قابل اتکا در سامانه مؤدیان، علاوه بر کاهش ابهامات و اختلافات، روند رسیدگی و تأیید درخواستهای استرداد را تسریع کرده است. همچنین افزایش شفافیت در زنجیره معاملات و امکان رصد اعتبارات مالیاتی، زمینه مدیریت ریسک و شناسایی موارد غیرواقعی را فراهم کرده و موجب شده کارشناسان تمرکز بیشتری بر پروندههای دارای ریسک بالا داشته باشند.
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: با وجود کاهش درآمدهای مالیاتی در دوران اضطرار و شرایط جنگی، بهبود فرآیند استرداد مالیات نقش مؤثری در حمایت از فعالان اقتصادی و مؤدیان دارد. تسریع در استرداد مالیات، بازگشت سریعتر منابع مالی به چرخه فعالیت بنگاههای اقتصادی را امکانپذیر کرده و به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خدماتی کمک میکند. همچنین بهبود روند استرداد، نشانه تمکین به قانون، احترام به حقوق مؤدیان، پذیرش اظهار مبتنی بر صداقت و عاملی برای افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و تحقق عدالت اجتماعی است.