معاون استانداری لرستان:
افراد دارای مهارت در بازار کار موفقتر هستند/لزوم تدوین و تصویب سند توسعه مهارت استان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به موفقیت افراد دارای مهارت در بازار کار، بر ضرورت تدوین و تصویب سند توسعه مهارت استان تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امید امیدی شاه آباد روز سه شنبه بیست وششم خرداد ماه در اولین جلسه کارگروه توسعه مهارت استان، با بیان اینکه لرستان همواره از موضوع بیکاری رنج برده و این مسأله مربوط به دهههای گذشته است، اظهارداشت: فرهنگ کار یک موضوع بسیار مهم در توسعه مهارت و ایجاد اشتغال است ولی در استان ما علاقه به پشت میز نشینی و کارهای اداری بیشتر از مشاغل مهارتی است.
وی ادامهداد: شرایط در سطح کشور و جهان بهگونهای است که اگر مهارت نباشد شغلی هم ایجاد نمیشود، امروزه کشورهای پیشرفته از طریق آموزشهای مهارتی به ایجاد اشتغال میپردازند و افراد دارای مهارت در بازارکار هم موفقتر هستند.
معاون اقتصادی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه سال گذشته، عملکرد خوبی در زمینه آموزش در سطح استان داشتیم، افزود: هم افزایی بین دستگاههای متولی این حوزه در استان کم است و باید بین مجموعه دستگاههایی که متأثر از آموزشهای مهارتی هستند و عملکرد آنها بر وضعیت مهارت آموزی و ایجاد اشتغال استان تأثیر میگذارد، هم افزایی ایجاد شود.
امیدی یادآور شد: سند توسعه مهارت استان باید در کارگروه توسعه مهارت و در نهایت شورای برنامهریزی استان طرح و مصوب شود تا بهعنوان نقشه راه اشتغال استان، استفاده شود.
وی یادآور شد: پیشنویس این سند باید به دستگاههای مرتبط برای اعلام نظر ارسال شود، بخشهای مختلف در سند توسعه به خوبی دیده شود تا نواقص رفع شده و حداکثر ظرف یکماه آینده در شورای برنامهریزی به تصویب برسد.
معاون اقتصادی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: در این سند باید نگاه آمایشی به همه بخشها وجود داشته باشد. شهرستانها و طیفهای مختلف از جمله سربازان به عنوان قشر جوان و جویای کار به خوبی دیده شود. همچنین جامعه عشایری و سایر بخشهای جمعیتی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: برگزاری پویشهایی مانند هم نوا، پویش امداد ماهر ایران و…نیز در این زمینه برگزار شده و بعد از جنگهای تحمیلی اخیر باتوجه به کینهتوزی دشمن برای خسارت به بخشهای مختلف کشور، اهمیت آموزشهای مهارتی بیشاز پیش خود را نشان میدهد.
وی تاکیدکرد: سهم ۵درصدی مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی برای توسعه این مهارتها نیز باید به صورت ویژه پیگیری و در دستور کار قرار بگیرد.