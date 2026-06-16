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کشف بیش از ۲۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سه‌ماهه اول سال در اردستان

کشف بیش از ۲۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سه‌ماهه اول سال در اردستان
کد خبر : 1800047
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فرمانده انتظامی اردستان از کشف بیش از ۲۵ کیلو و ۱۱۳ گرم انواع مواد مخدر در سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ حجت‌الله بهامین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با همکاری سایر یگان‌های انتظامی، در اجرای امنیت اجتماعی و در راستای کنترل محورهای مواصلاتی، مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز شهرستان از وجود معتادان و خرده‌فروشان، از ابتدای سال جاری تاکنون موفق به کشف ۲۵ کیلو و ۱۱۳ گرم انواع مواد مخدر شدند.

وی افزود: از مجموع مواد مکشوفه، ۲۳ کیلو و ۵۰۰ گرم در سه عملیات جداگانه جاده‌ای و با همکاری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان و مأموران انتظامی در شهرستان‌های همجوار، در محور گهای مواصلاتی کشف شد و یک کیلو و ۶۱۳ گرم دیگر نیز در محدوده درون‌شهری کشف شد.

فرمانده انتظامی اردستان ادامه داد: در جریان اجرای این عملیات‌ها و طرح‌های مشترک، ۲ دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچیان توقیف، ۲ قاچاقچی، ۳۷ خرده‌فروش و ۲۶۴ معتاد نیز دستگیر شدند.

سرهنگ بهامین خاطرنشان کرد: خودروهای توقیفی به پارکینگ منتقل، معتادان به مراکز بازپروری معرفی و متهمان دستگیرشده نیز پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل شدند.

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