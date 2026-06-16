به گزارش ایلنا از گلستان، علی اصغر طهماسبی در حاشیه حضور در مرکز سامد از پرداخت ۴۰درصد از پول گندم‌کاران گلستانی معادل بیش از ۳هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان. خبرداد.

علی اصغر طهماسبی گفت: این پرداخت شامل گندم‌کارانی است که تا ۱۳ خرداد محصول تحویل دادند.

وی گفت: تا اکنون بیش از ۷۰۰ هزار تن گندم تحویل مراکز خرید شده‌است.

طهماسبی افزود: تا ۲۴ خرداد نزدیک به ۴هزار و ۳۰۰ تن سیب‌زمینی معادل ۴۳درصد از میزانی که مجوز داریم از گلستان صادر شده‌است.

وی گفت: برای صادرات سیب‌زمینی استان تا ۱۰هزار تن، مجوز صادر شده است. طهماسبی در سومین سه‌شنبه پیاپی در مرکز سامد حضور یافت و حضوری و تلفنی، به مشکلات تعدادی از مردم رسیدگی کرد.

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