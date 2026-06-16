استاندار گلستان خبرداد:
پرداخت ۴۰درصد از پول گندمکاران گلستانی
استاندار از پرداخت ۴۰درصد از پول گندمکاران گلستانی خبرداد.
به گزارش ایلنا از گلستان، علی اصغر طهماسبی در حاشیه حضور در مرکز سامد از پرداخت ۴۰درصد از پول گندمکاران گلستانی معادل بیش از ۳هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان. خبرداد.
علی اصغر طهماسبی گفت: این پرداخت شامل گندمکارانی است که تا ۱۳ خرداد محصول تحویل دادند.
وی گفت: تا اکنون بیش از ۷۰۰ هزار تن گندم تحویل مراکز خرید شدهاست.
طهماسبی افزود: تا ۲۴ خرداد نزدیک به ۴هزار و ۳۰۰ تن سیبزمینی معادل ۴۳درصد از میزانی که مجوز داریم از گلستان صادر شدهاست.
وی گفت: برای صادرات سیبزمینی استان تا ۱۰هزار تن، مجوز صادر شده است. طهماسبی در سومین سهشنبه پیاپی در مرکز سامد حضور یافت و حضوری و تلفنی، به مشکلات تعدادی از مردم رسیدگی کرد.