مدیرکل بانوان استانداری خبر داد:
اجرای طرح هزار میدان، هزار بازار در قزوین
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، در افتتاحیه طرح «هزار میدان، هزار بازار» با تأکید بر اهمیت حمایت از مشاغل خرد و خانگی بانوان، این طرح را بستری مناسب برای توسعه اقتصاد خانواده و تقویت اشتغال پایدار دانست.
به گزارش ایلنا از قزوین، مریم بیدخام با اشاره به نقش مؤثر زنان در رونق اقتصادی خانواده و جامعه اظهار کرد: بانوان با بهرهگیری از توانمندیها، خلاقیت و مهارتهای خود سهم ارزشمندی در تولید و کارآفرینی دارند و حمایت از مشاغل خانگی آنان، سرمایهگذاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی استان است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری افزود: یکی از مهمترین چالشهای فعالان مشاغل خرد و خانگی، دسترسی به بازار فروش است و طرح "هزار میدان، هزار بازار" با ایجاد فرصت عرضه مستقیم محصولات، میتواند زمینه رشد و پایداری این کسبوکارها را فراهم کند.
وی همچنین بر ضرورت تکمیل زنجیره حمایت از مشاغل خانگی شامل آموزش، توانمندسازی، بازاریابی، برندسازی و توسعه بازار تأکید کرد و گفت: توانمندسازی اقتصادی زنان از مهمترین رویکردهای دولت در حوزه خانواده و زنان است و اجرای چنین طرحهایی میتواند به افزایش مشارکت اقتصادی بانوان و بهبود معیشت خانوادهها کمک کند.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداریها و نهادهای مرتبط، اجرای طرح «هزار میدان، هزار بازار» به الگویی موفق در حمایت از تولیدات محلی و توسعه کسبوکارهای خرد و خانگی بانوان تبدیل شود.