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تغییر پایان ساعت کاری در شهرستان های زهک و هامون

تغییر پایان ساعت کاری در شهرستان های زهک و هامون
کد خبر : 1799959
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ساعت کاری همه دستگاه‌ها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها امروز سه شنبه ۲ ساعت زودتر پایان می باید.

به گزارش ایلنا، بنابر تصمیم ستادهای بحران شهرستان های زهک و هامون به دلیل افزایش دمای هوا با هدف رعایت اصل صرفه‌جویی و کاهش مصرف برق و ضرورت مدیریت بهینه منابع انرژی، به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق، ساعت کار کلیه دستگاه‌ها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها امروز ۱۴۰۵.۰۳.۲۶  با ۲ ساعت کاهش و در ساعت ۱۱ خاتمه خواهد یافت.

 

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