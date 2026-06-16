تغییر پایان ساعت کاری در شهرستان های زهک و هامون

به گزارش ایلنا، بنابر تصمیم ستادهای بحران شهرستان های زهک و هامون به دلیل افزایش دمای هوا با هدف رعایت اصل صرفه‌جویی و کاهش مصرف برق و ضرورت مدیریت بهینه منابع انرژی، به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق، ساعت کار کلیه دستگاه‌ها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها امروز ۱۴۰۵.۰۳.۲۶ با ۲ ساعت کاهش و در ساعت ۱۱ خاتمه خواهد یافت.

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