تغییر پایان ساعت کاری در شهرستان های زهک و هامون
ساعت کاری همه دستگاهها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها، بیمهها و شهرداریها امروز سه شنبه ۲ ساعت زودتر پایان می باید.
به گزارش ایلنا، بنابر تصمیم ستادهای بحران شهرستان های زهک و هامون به دلیل افزایش دمای هوا با هدف رعایت اصل صرفهجویی و کاهش مصرف برق و ضرورت مدیریت بهینه منابع انرژی، به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق، ساعت کار کلیه دستگاهها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها، بیمهها و شهرداریها امروز ۱۴۰۵.۰۳.۲۶ با ۲ ساعت کاهش و در ساعت ۱۱ خاتمه خواهد یافت.