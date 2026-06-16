مدیرکل آموزش و پرورش استان خبرداد؛
اجرای پروژه مهر در بیش از ۷۸۰۰ مدرسه فارس
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: در استان بیش از ۷۸۰۰ مدرسه داریم که در قالب پروژه مهر، برنامههای مربوط به بازگشایی آنها را در دستور کار قرار دادیم.
به گزارش ایلنا، محسن کلاری در جلسه برخط با مدیران و اعضای کارگروه پروژه مهر ادارات سراسر استان اظهار کرد: پروژه مهر را از آذرماه سال ۱۴۰۴ آغاز کردیم، هرچند این روزها ما تمام وقت و مستمرا پیگیر این پروژه هستیم.
وی افزود: هر آنچه قرار است در سال تحصیلی جدید صورت گیرد، برنامه ریزی آن باید در شش ماهه اول سال انجام شود.
کلاری تصریح کرد: در استان فارس بیش از ۷۸۰۰ مدرسه داریم که در قالب پروژه مهر، برنامههای مربوط به بازگشایی آنها را در دستور کار قرار دادیم.
وی ادامه داد: هرگونه مشارکت اولیا در هنگام ثبت نام ممنوع است و بازرسان پروژه مهر این موضوع را بررسی می کنند.
مدیران مدارس درصدی از ظرفیت مدرسه را برای دانش آموزانی که ممکن است در شهریور در قالب مهاجرت و جابجایی متقاضی ثبت نام شوند نگه دارند.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس، خاطرنشان کرد: آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی، امتحانات نهایی، کنکور و ...، از جمله مسائلی است که باید مدیران مجدانه پیگیری کنند.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان فارس نیز در این جلسه گفت: در پروژه مهر امسال، سعی کردیم درخصوص ارزیابی امورات، کار متفاوت انجام دهیم و هر هفته گزارش عملکرد کارگروه های مختلف جمع اوری می شود.
محسن دهقان گفت: در همین راستا ارسال هفتگی و منظم گزارش ها به وزارتخانه را در دستور کار قرار دادیم.