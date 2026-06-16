اجرای پروژه مهر در بیش از ۷۸۰۰ مدرسه فارس

به گزارش ایلنا، محسن کلاری در جلسه برخط با مدیران و اعضای کارگروه پروژه مهر ادارات سراسر استان اظهار کرد: پروژه مهر را از آذرماه سال ۱۴۰۴ آغاز کردیم، هرچند این روزها ما تمام وقت و مستمرا پیگیر این پروژه هستیم.

وی افزود: هر آنچه قرار است در سال تحصیلی جدید صورت گیرد، برنامه ریزی آن باید در شش ماهه اول سال انجام شود.

کلاری تصریح کرد: در استان فارس بیش از ۷۸۰۰ مدرسه داریم که در قالب پروژه مهر، برنامه‌های مربوط به بازگشایی آنها را در دستور کار قرار دادیم.

وی ادامه داد: هرگونه مشارکت اولیا در هنگام ثبت نام ممنوع است و بازرسان پروژه مهر این موضوع را بررسی می کنند.

مدیران مدارس درصدی از ظرفیت مدرسه را برای دانش آموزانی که ممکن است در شهریور در قالب مهاجرت و جابجایی متقاضی ثبت نام شوند نگه دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس، خاطرنشان کرد: آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی، امتحانات نهایی، کنکور و ...، از جمله مسائلی است که باید مدیران مجدانه پیگیری کنند.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان فارس نیز در این جلسه گفت: در پروژه مهر امسال، سعی کردیم درخصوص ارزیابی امورات، کار متفاوت انجام دهیم و هر هفته گزارش عملکرد کارگروه های مختلف جمع اوری می شود.

محسن دهقان گفت: در همین راستا ارسال هفتگی و منظم گزارش ها به وزارتخانه را در دستور کار قرار دادیم.