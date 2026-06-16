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در هفته جهاد کشاورزی انجام شد؛

افتتاح برخط گلخانه فلفل دلمه‌ای فارس با حضور رئیس‌جمهور

افتتاح برخط گلخانه فلفل دلمه‌ای فارس با حضور رئیس‌جمهور
کد خبر : 1799945
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در مراسمی ملی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و با حضور وبیناری رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزیطرح‌های بخش کشاورزی سراسر کشور به‌صورت همزمان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت:   از بین 22 طرح گلخانه ای یک واحد گلخانه تولید فلفل دلمه‌ای در استان فارس به‌طور نمادین و میدانی افتتاح شد.

 احد بهجت‌حقیقی بیان کرد: این پروژه گلخانه‌ای که در زمینی به مساحت ۱۶ هزار و ۵۳۱.۲ مترمربع احداث شده است، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به میزان ۴۱ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ کلنگ‌زنی شد و با تلاش متخصصان در سال جاری به بهره‌برداری رسید.

وی عنوان کرد: این واحد تولیدی علاوه بر توسعه زیرساخت‌های کشاورزی استان، زمینه اشتغال مستقیم ۱۶ نفر را فراهم کرده است.

بهجت‌حقیقی در حاشیه این افتتاحیه ضمن تأکید بر لزوم حمایت هدفمند از تولیدکنندگان خرد، اظهار کرد: ایجاد زنجیره کامل تولید یکی از اولویت‌های اصلی ماست. تولیدکنندگان باید با تغییر نگاه از بازارهای داخلی به سوی بازارهای بین‌المللی و صادرات محصولات کشاورزی، سهم خود را در تجارت جهانی افزایش دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس رمز موفقیت تولیدکنندگان بخش کشاورزی را، به‌روز بودن و بهره‌گیری هوشمندانه از پیشرفت‌های فناورانه و علمی دنیا دانست و افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تسهیل فرآیندها و ارائه مشاوره‌های فنی، متعهد به پشتیبانی از کشاورزان و تولیدکنندگان پیشرویی است که با رویکرد دانش‌بنیان، مسیر توسعه صادرات غیرنفتی و شکوفایی اقتصادی استان را هموار می‌کنند.

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