۴۸ واحد تولیدی در همدان بعد از جنگ احیا شد

به گزارش ایلنا از همدان، سیدمجتبی حسینی صبح امروز در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه در سالن جلسات ارشاد با بیان اینکه اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین رکن هر جامعه‌ای همواره در پیوست جنگ تحت شعاع قرار می‌گیرد اظهار کرد: کشور طی یک سال درگیر دو جنگ تحمیلی، اغتشاش و همینطور تک‌نرخی‌کردن ارز و انتقال معاملات در تالار اول مرکز مبادله به تالار دوم‌ بود که تمام این موارد مستقیم اقتصاد را تحت شعاع قرار داده است.

وی با بیان اینکه به رغم تمام مشکلات و چالش‌ها سعی کردیم در حوزه اقتصاد مدیریت لازم را انجام دهیم گفت: در شاخص سالانه تورم به عنوان اصلی‌ترین شاخص رتبه بیست و‌ چهارم کشور را کسب کردیم.

معاون هماهنگی اقتصادی استاندار همدان افزود: با وجودی که درگیر جنگ بودیم اما در تورم ماهانه در استان نیز پایین‌ترین تورم را داشتیم که نشان از عملکرد نسبتا مطلوب مجموعه مدیریتی استان دارد.

وی گفت: البته مدعی نیستیم این موضوع به معنای رضایت مردم از قیمت‌های عمومی و یا نبود افزایش قیمت‌ در بازار است.

حسینی در خصوص حوزه اشتغال نیز عنوان کرد: با وجود تمام چالش‌ها طبق اعلام اداره کل تامین اجتماعی سال گذشته ۱۱ هزار و ۷۶ نفر بیمه شده جدید داشتیم که در نگاه شخصی بنده تعریف شغل پایدار ثبت حداقل هشت ساعت کار و واریز ۳۰ روز بیمه است.

وی از ثبت ایجاد شغل برای ۱۹ هزار و ۱۹۰ نفر طی سال گذشته در استان خبر داد و با بیان اینکه تعهد اشتغال ما ۱۶ هزار و ۶۵۰ نفر بوده است بیان کرد: بالای ۱۱۹ درصد اشتغال استان محقق شده است.

معاون هماهنگی اقتصادی استاندار همدان در ادامه با بیان اینکه از ۳۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در همدان ۲۸۰ میلیون دلار آن برای دو سال گذشته بوده است تاکید کرد: آمادگی داریم لیست پروژه‌ها و اینکه در کدام نقطه استان عملیاتی می‌شود را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم.

وی با اشاره به تمرکز بر تقویت سرمایه‌گذاری داخلی گفت: برای نمونه روز گذشته یک واحد مرغداری با ظرفیت تولید ۴۳۰ قطعه و ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بدون اخذ تسهیلات در رزن به بهره‌برداری رسید که ۳۰ درصد تولیدات مرغ استان را به خود اختصاص می‌دهد.

حسینی در ادامه با بیان اینکه ۳ هزار و ۱۰۰ مگاوات مجوز احداث نیروگاه خورشیدی به متقاضیان در استان اعطا شده است اضافه کرد: ۱۵۰ مگاوات وارد عملیات اجرایی شده است.

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