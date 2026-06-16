۱۳ نقطه حادثهخیز در چهارمحال و بختیاری رفع شد
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری از رفع ۱۳ نقطه حادثهخیز شناساییشده خبر داد.
به گزارش ایلنا، امین قوامی بیان کرد: خوشبختانه از مجموع ۱۳ نقطه حادثهخیز شناسایی شده در سال ۱۴۰۱، ۱۲ نقطه به طور کامل رفع شده و تنها یک نقطه در روبروی قطب صنعتی سامان باقی مانده است که در دست اقدام میباشد.
وی در خصوص مصوبات قدیمیتر افزود: از ۴۰ نقطه حادثهخیز شناسایی شده در سال ۱۳۹۵، هنوز ۱۱ نقطه اعتبارات عملیاتی نشدهاند.
قوامی در ادامه از اجرای طرح خطکشی و نقوش ترافیکی در مسیر مدارس حاشیه، ورودی روستاها و شهرهای شهرستانهای سامان، بن، بروجن و کیار خبر داد و تصریح کرد: امسال قرارداد رنگآمیزی این مسیرها منعقد شده و از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک هزار و پانصد مترمربع از نقوش ترافیکی این مناطق اجرا شده است. همچنین عملیات در سایر شهرستانها نیز در دست اجرا میباشد.
معاون راهداری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای طرح شیار لرزاننده (ایمنساز لرزهای) گفت: قرارداد اجرای شیار لرزاننده منعقد شده و در شهرستان بروجن به طور کامل اجرا شده و به تدریج در دیگر شهرستانها نیز انجام خواهد شد.
وی در خصوص تابلوهای اطلاعاتی هشدار داد: متأسفانه برخی افراد ناآگاه نسبت به مخدوش کردن و تخریب این تابلوها اقدام میکنند. با توجه به هزینه بالای هر متر تابلوی اطلاعاتی، انتظار داریم هماستانیها در نگهداری و عدم آسیب رساندن به این تجهیزات که با هدف نجات جان کاربران جادهای نصب شدهاند، همکاری کنند. چنانچه اعتبارات استانی و ملی به این ادارهکل ابلاغ شود، نسبت به جایگزینی تابلوهای مخدوش شده اقدام خواهیم کرد.
قوامی در پایان تأکید کرد: تابلوهای نصب شده در کنار جادهها برای ایمنی و نجات جان کاربران است و از همه رانندگان درخواست میشود طبق علائم راهنمایی و رانندگی نصب شده رفتار کرده و با رعایت قوانین، سفری ایمن را تجربه کنند.