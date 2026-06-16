۲۷۴ قلم کالای فاقد علامت استاندارد در چهارمحال و بختیاری جمع آوری شد

به گزارش ایلنا، سینوش همت زاده، اظهارداشت: از ابتدای دی ماه ۱۴۰۴ تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵، بازرسان موفق به کشف و جمع آوری ۲۷۴ قلم کالای فاقد علامت استاندارد از سطح بازار استان شده اند.

وی با برشمردن اقلام شناسایی شده، گفت: این کالاها شامل لامپ، گلاب، چای، خرما، مایع شیشه شور و دستشویی، روغن زیتون، شیرآلات آشپزخانه، پودر و عصاره زعفران، کیک و کلوچه، سه راهی برق، شامپوی فرش و مبل، آجر رسی، سیبک، زیتون شور، ترشی، مربا، ویفر، پودر صابون، پودر کیک و سوخاری، سیم مسی، عرقیات گیاهی گازدار، ماکارونی، روغن آفتابگردان، دوغ، مایع سفیدکننده و دستکش بوده است.

همت زاده با تأکید بر احقاق حقوق مصرف کنندگان، خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان کالاهای مشمول استاندارد اجباری موظف به درج علامت استاندارد به همراه کد ده رقمی و مشخصات کامل محصول (نام تولیدکننده و آدرس محل تولید) هستند و در غیر این صورت، تخلف محسوب و با آن برخورد قانونی میشود.

وی اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای این کالاها را ضروری دانست و افزود: نظارت مستمر بازرسان بر بازار استان ادامه دارد تا از عرضه کالاهای غیراستاندارد جلوگیری شود.

مدیرکل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری در پایان از همشهریان خواست برای اطمینان از اصالت علامت استاندارد، کد ۱۰ رقمی زیر آن را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند و در صورت مشاهده کالای مشمول استاندارد اجباری بدون علامت، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۷.inso.gov.ir یا شماره تلفن ۱۵۱۷ به این اداره کل گزارش دهند تا اقدامات لازم برای جمع آوری آنها صورت گیرد.

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