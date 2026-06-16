به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی در کارگروه مدیریت انرژی استان با اشاره به ارائه گزارش مقایسه مصرف انرژی در سال جاری نسبت به سال گذشته در این جلسه اظهار کرد: بر اساس گزارش ممیزی و بازدید از ادارات، مدیریت مطلوبی در مصرف انرژی صورت گرفته است و خوشبختانه در ۳۸ روز پیک مصرف، تاکنون هیچ گونه قطعی برق در حوزه خانگی نداشته‌ایم.

وی با اعلام افزایش ظرفیت پنل‌های خورشیدی نصب‌شده در استان از ۳.۸ مگاوات به ۱۱.۵ مگاوات، افزود: در حال حاضر حدود ۸۰ مگاوات نیز نیروگاه خورشیدی در دست اقدام داریم که نشان‌دهنده عزم جدی استان برای حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر است.

معاون عمرانی استاندار لرستان تصریح کرد: در این کارگروه مقرر شد مجدداً مکاتباتی برای رعایت الگوی مصرف انجام شود و همچنین به واحدهای بزرگ پرمصرف ابلاغ شود که نسبت به احداث نیروگاه‌های خورشیدی اختصاصی اقدام کنند.

مجیدی گفت: واحدهایی که در این زمینه پیشگام بوده‌اند، ضمن معرفی در جلسات، مورد تشویق ویژه قرار خواهند گرفت.

وی با تأکید بر تقدیر از تمامی فعالان و مشارکت‌کنندگان در حوزه انرژی‌های خورشیدی که به افزایش ظرفیت استان کمک می‌کنند، گفت: ممیزی انرژی از واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون عمرانی استاندار لرستان بیان کرد: همچنین قرار شد نصب کنتورهای هوشمند برای واحدهای پرمصرف در اولویت باشد تا شرکت توزیع برق استان بتواند با مانیتورینگ دقیق، وضعیت مصرف را پایش کرده و در مواردی که مصرف خارج از عرف است، از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد لازم استفاده کند.

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