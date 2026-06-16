نخستین تور گردشگری «روایت فارس» برگزار می شود

به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی اظهار کرد: سلسله تورهای روایت فارس با هدف گفتمان سازی حول سند توسعه گردشگری پایدار استان فارس انجام می‌شود و در قالب گردشگری صنعتی، گردشگری کشاورزی، گردشگری محیط زیست، گردشگری تاریخی، گردشگری مذهبی و زیارتی، گردشگری علمی، گردشگری ورزشی و دیگر گونه های مورد تاکید سند، به معرفی ظرفیت های کمتر شناخته شده گردشگری استان می پردازد.

وی با بیان اینکه تور گردشگری «روایت فارس» با هدف معرفی جاذبه های خاص گردشگری شهرستان های استان طراحی شده و از این هفته اجرا می شود، افزود: معرفی اصولی و قابل استناد جاذبه های گردشگری شهرستان ها در فضای مجازی و در نهایت انتشار کتاب از هر سایت مورد بازدید از اهداف اجرای این تور تخصصی است.

به گفته معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس اعضا و جامعه هدف این تور، راهنمایان گردشگری، عکاسان، بلاگرهای حوزه گردشگری، دانشجویان رشته عکاسی و گردشگری با قابلیت تولید محتوا، می باشند.

پارسایی گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده این برنامه متناسب با شرایط آب و هوایی شهرستان ها و به صورت هفتگی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه طراحی این تور تخصصی از سوی معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس صورت گرفته است، گفت: فرمانداران شهرستان ها میزبان اصلی این تور تخصصی هستند و برای اجرای هرچه بهتر برگزاری آن هم با همکاری مدیران ادارات میراث فرهنگی، محیط زیست، ارشاد، اوقاف و دیگر نهادهای دولتی و بخش خصوصی مرتبط ضروری است که پیش بینی ها و برنامه ریزی ها در این رابطه انجام شده است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در ادامه یادآورشد: بختگان یکی از شهرستان های پرجاذبه گردشگری فارس است و می توان به جاذبه هایی چون طبیعت، تاریخ، عشایر، معادن و .... اشاره کرد و شهرستان قابلیت توسعه انواع گردشگری ها را دارد.

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