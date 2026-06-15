قتل به خاطر پارک خودرو / قاتل در کمتر از 12 ساعت شناسایی و دستگیر شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ علیرضا شائینی افزود: در پی وقوع درگیری نزاع و خیابانی در یکی از میدان‌های اصلی شهرستان شاهرود بر سر جای پارک خودرو، مشاجره میان 2 نفر شدت گرفت و متهم با استفاده از سلاح سرد، مقتول را به شدت مجروح کرد و پیش از حضور مأموران پلیس از محل متواری شد.

وی به وضعیت مصدوم این حادثه نزاع و درگیری اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: فرد مصدوم شده در این حادثه به یکی از مراکز درمانی شهرستان شاهرود منتقل شد. به‌رغم تلاش‌های کادر درمان برای نجات جان مصدوم، وی بر اثر شدت جراحات وارد شده در بیمارستان جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود اظهار داشت: پس از وقوع قتل، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی و مأموران تخصصی فرماندهی انتظامی استان سمنان و همچنین شهرستان شاهرود با حضور در صحنه وقوع جنایت، تحقیقات گسترده اطلاعاتی و میدانی را آغاز کردند و موفق به شناسایی هویت متهم شدند.

سرهنگ شائینی به فرایند دستگیری متهم اشاره داشته و تصریح کرد: در فرایند انجام اقدامات فنی و پلیسی، مخفیگاه متهم در یکی از روستاهای شهرستان شاهرود شناسایی شد. متهم که قصد فرار داشت، به هشدارها و اخطارهای پلیس توجهی نکرد و در نهایت با شلیک مأموران پلیس زمین‌گیر و دستگیر شد.

وی بیان داشت: متهم این پرونده نزاع و درگیری منجر به قتل که فردی 22 ساله است، در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود از قتل را اختلافات و مشاجره قبلی با مقتول 44 ساله عنوان کرده است. متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، به مراجع قضایی معرفی شد.

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