فرماندار نوشهر خبر داد:
مهار آتشسوزی در محدوده خط لوله گاز منطقه «ونوش» در شهرستان نوشهر
فرماندار شهرستان نوشهر به وقوع حادثه آتشسوزی در محدوده یکی از خطوط لوله گاز این شهرستان اشاره کرده و گفت: حادثه آتشسوزی در محدوده خط لوله گاز منطقه «ونوش» از توابع این شهرستان، با حضور به موقع و بسیج تمام ظرفیتهای امدادی و خدماتی به صورت کامل مهار شد.
به گزارش ایلنا، شاهرخ جهانشاهی به تشریح جزئیات این حادثه آتشسوزی پرداخته و در این رابطه افزود: به محض وقوع حادثه آتشسوزی در محدوده خط لوله گاز منطقه ونوش، ستاد مدیریت بحران شهرستان نوشهر تشکیل شده و معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری به همراه تیمهای عملیاتی و امدادی به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: با حضور میدانی نیروهای آتشنشانی شهرهای نوشهر، نور، رویان و دهیاری ونوش و همچنین عوامل شرکت گاز، عملیات مهار حریق با هدف جلوگیری از سرایت آتش و ایمنسازی منطقه آغاز شد و با هماهنگی مطلوب دستگاههای اجرایی، این آتشسوزی در کوتاهترین زمان ممکن به صورت کامل مهار و خاموش شد.
فرماندار شهرستان نوشهر اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت در محدوده حادثهدیده ناشی از آتشسوزی ایمن است و اقدامات لازم برای پایداری شرایط انجام شده است. آمادگی و هماهنگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان، نقش تعیینکنندهای در کنترل موفق این حادثه و جلوگیری از وقوع خسارات احتمالی داشت.
جهانشاهی تصریح کرد: سرعت عمل و تلاش نیروهای آتشنشانی، عوامل انتظامی شهرستان نوشهر، پلیسراه نوشهر - نور و همچنین مشارکت پیمانکاران محلی در تأمین ماشینآلات سنگین جای تقدیر دارد. همچنین در این راستا از همکاری و همراهی مردم منطقه در مدیریت صحنه این حادثه آتشسوزی قدردانی میشود.