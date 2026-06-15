به گزارش ایلنا، شاهرخ جهانشاهی به تشریح جزئیات این حادثه آتش‌سوزی پرداخته و در این رابطه افزود: به محض وقوع حادثه آتش‌سوزی در محدوده خط لوله گاز منطقه ونوش، ستاد مدیریت بحران شهرستان نوشهر تشکیل شده و معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری به همراه تیم‌های عملیاتی و امدادی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور میدانی نیروهای آتش‌نشانی شهرهای نوشهر، نور، رویان و دهیاری ونوش و همچنین عوامل شرکت گاز، عملیات مهار حریق با هدف جلوگیری از سرایت آتش و ایمن‌سازی منطقه آغاز شد و با هماهنگی مطلوب دستگاه‌های اجرایی، این آتش‌سوزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به صورت کامل مهار و خاموش شد.

فرماندار شهرستان نوشهر اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت در محدوده حادثه‌دیده ناشی از آتش‌سوزی ایمن است و اقدامات لازم برای پایداری شرایط انجام شده است. آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل موفق این حادثه و جلوگیری از وقوع خسارات احتمالی داشت.

جهانشاهی تصریح کرد: سرعت عمل و تلاش نیروهای آتش‌نشانی، عوامل انتظامی شهرستان نوشهر، پلیس‌راه نوشهر - نور و همچنین مشارکت پیمانکاران محلی در تأمین ماشین‌آلات سنگین جای تقدیر دارد. همچنین در این راستا از همکاری و همراهی مردم منطقه در مدیریت صحنه این حادثه آتش‌سوزی قدردانی می‌شود.

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