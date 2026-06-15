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رئیس اورژانس کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

2 کشته دستاورد سقوط پژو پارس به دره در منطقه آبریگون شهرستان گچساران

2 کشته دستاورد سقوط پژو پارس به دره در منطقه آبریگون شهرستان گچساران
کد خبر : 1799734
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رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اثر انحراف از مسیر و سقوط یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس به داخل دره در منطقه آبریگون گچساران، 2 سرنشین خودرو جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا، پرویز غفارفرد افزود: گزارشی مینی بر انحراف از مسیر و سقوط یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس به داخل دره در محدوده آبریگون گچساران به مرکز ارتباطات اورژانس 115 استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد. پس از دریافت گزارش حادثه، 2 اکیپ عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: نیروهای امدادی پس از حضور در محل و بررسی صحنه حادثه دریافتند که هر 2 سرنشین خودرو به علت شدت جراحات وارده پیش از رسیدن عوامل اورژانس جان خود را از دست داده‌اند. این حادثه مصدومی نداشته و اجساد جان‌باختگان نیز برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع مربوطه شدند.

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