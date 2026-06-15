از سوی جمعیت هلالاحمر استان انجام شد:
4 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان
جمعیت هلالاحمر استان سمنان در 2 حادثه رانندگی جداگانه شامل واژگونی پژو 405 در جاده گرمسار به ایوانکی و سقوط یک تریلی به داخل دره در جاده فولادمحله به کیاسر، در مجموع به 4 نفر امدادرسانی کرد.
به گزارش ایلنا، رییس جمعیت هلالاحمر شهرستان گرمسار در این رابطه گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو 405 در کیلومتر 10 جاده گرمسار به ایوانکی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان اعلام شد.
سعید مجیدی افزود: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه ایوانکی به محل حادثه اعزام شدند. این حادثه 2 مصدوم برجای گذاشت که پس از انجام اقدامات اولیه، توسط نجاتگران هلالاحمر با همکاری عوامل اورژانس 115 به مرکز درمانی منتقل شدند.
رییس جمعیت هلالاحمر شهرستان مهدیشهر نیز در این خصوص گفت: گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه تریلی به داخل دره در کیلومتر 17 جاده فولادمحله به کیاسر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان اعلام شد.
حسین دمزده افزود: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه فولادمحله به محل حادثه اعزام شدند. این حادثه 2 مصدوم برجای گذاشت که پس از انجام اقدامات اولیه، توسط نجاتگران هلالاحمر با همکاری عوامل اورژانس 115 به مرکز درمانی منتقل شدند.