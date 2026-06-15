بهرهبرداری از بزرگترین شبکه آبیاری ۱۵ هزار هکتاری در آذربایجانغربی
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از افتتاح یکهزار و ۶۳ پروژه آب و خاک همزمان با هفته جهاد کشاورزی در سراسر کشور خبر داد و گفت: این طرحها با هدف ارتقای راندمان آبیاری، مدیریت مصرف آب و افزایش بهرهوری بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان و به دستور رئیسجمهوری به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا صفدر نیازی، در آیین افتتاح متمرکز این پروژهها که با حضور ویدئوکنفرانسی رئیسجمهوری و وزیر جهاد کشاورزی و بهصورت میدانی با حضور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان پیرانشهر برگزار شد، افزود: از مجموع اعتبارات هزینهشده، ۵۵۵ میلیارد تومان از محل آورده بهرهبرداران و مابقی از منابع ملی و استانی تأمین شده است.
نیازی با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرحها اظهار کرد: با بهرهبرداری از این پروژهها، زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال برای ۳۹ هزار و ۷۰۰ نفر فراهم شده و ۴۸ هزار خانوار در نقاط مختلف کشور از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
وی یکی از مهمترین بخشهای این افتتاح سراسری را بهرهبرداری از پروژه عظیم شبکه آبیاری تحت فشار و زهکشی در آذربایجانغربی عنوان کرد و گفت: این طرح با هدف افزایش بهرهوری منابع آب، توسعه کشاورزی و بهبود شرایط تولید در منطقه اجرا شده است.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود: پروژه ۱۵ هزار هکتاری آبیاری و زهکشی با سرمایهگذاری ۸ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریالی به بهرهبرداری رسیده و پیشبینی میشود اجرای آن زمینه ایجاد ۱۹ هزار و ۷۵۵ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم و بهبود معیشت یکهزار و ۳۳۵ خانوار را فراهم کند.
وی ادامه داد: شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد سیلوه پیرانشهر که از جنوبغرب تا شمالشرق این شهرستان گسترده شده، شامل پنج واحد عمرانی به مساحت ۱۲ هزار و ۹۶۰ هکتار است که در این مرحله ۷ هزار و ۲۷۶ هکتار آن به بهرهبرداری رسید.
به گفته نیازی، همزمان ۷ هزار و ۷۲۴ هکتار دیگر از طرحهای آبیاری تحت فشار در شهرستانهای شوط، پلدشت، خوی و ماکو افتتاح شد تا مجموع سطح بهرهبرداری این فاز به ۱۵ هزار هکتار برسد.
وی با اشاره به برنامههای دولت در مدیریت منابع آب استانهای مرزی تصریح کرد: هماکنون ۲۲۷ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی در ۶ استان غرب کشور در دست اجرا قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی میکند.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی همچنین اعلام کرد: در آذربایجانغربی نیز ۶۲ هزار هکتار شبکه فرعی آبیاری در حال اجراست و طبق برنامهریزی انجام شده، این طرحها تا سه ماه آینده تکمیل و آماده بهرهبرداری خواهند شد.
وی تأکید کرد: مدیریت منابع آبی در مناطق مرزی و تقویت امنیت غذایی کشور از مهمترین اهداف اجرای این پروژههای زیرساختی است.