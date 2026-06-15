به گزارش ایلنا، حسین محمودی افزود: شناسایی و برندسازی رشته‌های صنایع دستی بومی در شهرستان‌های مختلف استان مرکزی یکی از سیاست‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای توسعه و گسترش این حوزه است. هم‌اکنون چند رشته صنایع دستی بومی در سطح این استان برندسازی ملی شده است.

وی بر رویکرد حمایتی دولت از خانه‌های صنایع‌دستی بخش خصوصی تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری و صنایع‌دستی جزء رویکردهای اصلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره‌کل تابعه آن در استان مرکزی است و با جدیت در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی اظهار داشت: حمایت‌های لازم اعم از تسهیلات بانکی و مجوز فعالیت و ایجاد کارگاه‌های آموزشی انجام می‌شود. متولیان خانه‌های صنایع‌دستی بخش خصوصی در اولویت تسهیلات بانکی قرار دارند و به محض ابلاغ بخشنامه‌ها، به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

محمودی تصریح کرد: در پی تدارک برگزاری نمایشگاه ملی و بزرگ صنایع‌دستی در بازه زمانی شهریور ماه سال جاری در استان مرکزی و شهر اراک هستیم. هنرمندان صنایع‌دستی استان سهم بسزایی در اجرای باشکوه و پررونق این نمایشگاه دارند. از سال 1396 تاکنون نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در این استان برگزار نشده است.

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