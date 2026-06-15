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مدیرکل میراث‌فرهنگی استان خبر داد:

فعالیت 9000 هنرمند صنایع‌دستی در استان مرکزی / فعالیت هنرمندان استان در 80 رشته

فعالیت 9000 هنرمند صنایع‌دستی در استان مرکزی / فعالیت هنرمندان استان در 80 رشته
کد خبر : 1799572
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی گفت: در حال حاضر 9000 هنرمند در رشته‌های مختلف صنایع دستی در سطح این استان فعالیت دارند. این تعداد هنرمند استان از مجموع 300 رشته صنایع دستی در سطح کشور، در قالب 80 رشته فعالیت می‌کنند. همچنین در پی راه‌اندازی چند رشته جدید نیز هستیم.

به گزارش ایلنا، حسین محمودی افزود: شناسایی و برندسازی رشته‌های صنایع دستی بومی در شهرستان‌های مختلف استان مرکزی یکی از سیاست‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای توسعه و گسترش این حوزه است. هم‌اکنون چند رشته صنایع دستی بومی در سطح این استان برندسازی ملی شده است.

وی بر رویکرد حمایتی دولت از خانه‌های صنایع‌دستی بخش خصوصی تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری و صنایع‌دستی جزء رویکردهای اصلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره‌کل تابعه آن در استان مرکزی است و با جدیت در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی اظهار داشت: حمایت‌های لازم اعم از تسهیلات بانکی و مجوز فعالیت و ایجاد کارگاه‌های آموزشی انجام می‌شود. متولیان خانه‌های صنایع‌دستی بخش خصوصی در اولویت تسهیلات بانکی قرار دارند و به محض ابلاغ بخشنامه‌ها، به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

محمودی تصریح کرد: در پی تدارک برگزاری نمایشگاه ملی و بزرگ صنایع‌دستی در بازه زمانی شهریور ماه سال جاری در استان مرکزی و شهر اراک هستیم. هنرمندان صنایع‌دستی استان سهم بسزایی در اجرای باشکوه و پررونق این نمایشگاه دارند. از سال 1396 تاکنون نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در این استان برگزار نشده است.

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