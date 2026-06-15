به گزارش ایلنا، شهردار شیراز در این نشست، با ارائه چشم‌اندازی راهبردی، از تلاش برای اتصال مترو به شهر بین‌المللی سلامت خبر داد و اظهار داشت: ما در اسرع وقت مطالعات دسترسی مترو به شهر بین‌المللی سلامت را انجام می‌دهیم.

محمدحسن اسدی درباره دسترسی جاده‌ای این پروژه نیز گفت: برای دسترسی شرق به غرب به سمت سپیدان، یک چپ‌گرد حیاتی (به‌صورت زیرگذر یا پل روگذر) با استفاده از ظرفیت تهاتر یا مشارکت مالی احداث خواهد شد.

وی شهر بین‌المللی سلامت را ظرفیتی ارزشمند برای آینده شهر، ارتقای حوزه سلامت، صیانت از محیط زیست و توسعه زیرساخت‌های درمان دانست و ابراز امیدواری کرد با اهتمام شهرداری و منطقه ویژه اقتصادی شیراز، زمینه تحقق اهداف این پروژه بیش از پیش فراهم شود.

شهردار شیراز با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر شهر سلامت در حوزه‌های درمان، محیط زیست و گردشگری سلامت بیان کرد: متأسفانه برخی تصور می‌کنند تمام خدمات شهری باید در محدوده ۲۵ هزار هکتاری شیراز ارائه شود که این نگاهی نادرست است؛ در حالی که نگاه به شهر سلامت شیراز باید فراتر از چارچوب‌های سنتی باشد.

اسدی با اشاره به موقعیت جنوب شرق شیراز در مجاورت دریاچه مهارلو و محدودیت‌های توسعه در شمال شهر به دلیل وجود ارتفاعات و پادگان‌ها افزود: خوشبختانه شهر سلامت در مسیر شمال غرب شیراز و در منطقه‌ای با شرایط اقلیمی بسیار مطلوب قرار دارد که جذابیت‌های طبیعی و استقبال عمومی گسترده‌ای را به همراه خواهد داشت.

وی با تصریح بر این موضوع که تحقق تحول در شهر بین‌المللی سلامت نیازمند مشارکت همه ظرفیت‌های شهری است، بیان داشت: شیراز در سال ۲۰۲۴ به‌عنوان پایتخت محیط زیست آسیا برگزیده شده و امروز در میان کلان‌شهرها از بهترین شرایط آب‌وهوایی برخوردار است؛ لذا همه ما باید برای حفظ این جایگاه ارزشمند تلاش کنیم.

این مقام ارشد شهری با تأکید بر اهمیت موضوع برتری آب‌وهوایی شیراز و با تمجید از ایده شهر سلامت به‌عنوان زیرساختی برای توسعه گردشگری سلامت، تصریح کرد: شیراز بهترین شرایط اقلیمی را در میان کلان‌شهرها دارد و تکمیل شهر سلامت می‌تواند در حفظ این جایگاه و هم‌زمان توسعه خدمات درمانی مدرن تأثیر بسزایی داشته باشد.

شهردار شیراز همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به جایگاه قطب پزشکی شیراز و نقش‌آفرینی بزرگان این عرصه گفت: این جایگاهی که درباره شیراز به‌عنوان قطب پزشکی وجود دارد و باید برای حفظ و ارتقای آن تلاش کنیم، حاصل زحمات بزرگان متعددی است؛ افرادی که کارهای بزرگی را در عرصه سلامت با عشق و دلسوزی انجام داده‌اند و شایسته بالاترین قدردانی هستند.

اسدی با اشاره به فعالیت بیش از ۵ هزار مطب پزشک در خیابان زند که موجب گره‌های ترافیکی، ایجاد زحمت برای شهروندان و افزایش آلودگی شده است، تأکید کرد: شهر سلامت می‌تواند به‌عنوان مرکز ثقل جدید درمان کشور نقش‌آفرینی کند.

مسیر تحقق مقصد بین‌المللی سلامت در شیراز

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده که از پروژه‌های کلان شهرداری در راستای حفظ سلامت شهروندان و محیط زیست محسوب می‌شوند اشاره کرد و گفت: تلاش می‌شود سایت ۲۸ هکتاری ضایعات‌فروشان امسال به بهره‌برداری برسد؛ همچنین سایت ۱۱۳ هکتاری توقفگاه ماشین‌آلات سنگین امسال تکمیل می‌شود و عملیات اجرایی سایت ۳۰۳ هکتاری برای ساماندهی حداقل ۱۰ شغل و ۱۰ اتحادیه در جنوب کمربندی شیراز آغاز شده است؛ اما برای شهر سلامت باید یک گام فراتر نهاد؛ گامی که نه‌فقط برای انتقال مشاغل، بلکه برای خلق یک مقصد بین‌المللی باشد.

وی از مترو، چپ‌گرد ویژه و تهاتر مالی به‌عنوان مثلث تکمیل زیرساخت‌های پروژه شهر سلامت یاد کرد و از آغاز مطالعات خط مترو تا این مجموعه خبر داد و افزود: خط ۳ مترو که به سمت شهرک گلستان در حال پیشروی است، تا دوکوهک و گویم ادامه می‌یابد و مسیر گویم تا شهر بین‌المللی سلامت نیز توسط مشاوران طراحی خواهد شد.

شهردار شیراز گفت: در حوزه تأمین مالی نیز منطقه ویژه، شهر سلامت، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حتی دولت می‌توانند مشارکت داشته باشند؛ ضمن اینکه برای دسترسی شرق به غرب به سمت سپیدان نیز یک چپ‌گرد حیاتی به‌صورت زیرگذر یا پل روگذر احداث خواهد شد.

اسدی ضمن قدردانی از مدیرعامل منطقه ویژه و اعضای هیئت‌مدیره، بر ضرورت تبلیغ و معرفی این پروژه عظیم تأکید کرد و گفت: اگر مجموعه‌ای متخصص، این پروژه را در سطح داخلی و بین‌المللی به‌درستی معرفی و ارائه کند، قطعاً شهرداری، استانداری، نمایندگان مجلس، شورای اسلامی شهر و سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی این شهر بین‌المللی سلامت مشارکت گسترده‌تری خواهند داشت.

وی آغاز این پروژه را مایه خرسندی دانست و ابراز امیدواری کرد: در قالب فازبندی، فاز اول آن افتتاح شود تا مردم از نزدیک شاهد این تحول باشند؛ شهرداری نیز همکاری در این پروژه را جزو وظایف ذاتی خود می‌داند.

شهردار شیراز همچنین خاطرنشان کرد: شهر بین‌المللی سلامت شیراز صرفاً یک پروژه درمانی نیست، بلکه الگویی از توسعه پایدار شهری، همسو با طبیعت، حمل‌ونقل پاک و دیپلماسی سلامت ایران است و شهرداری شیراز برای تحقق آن تمام‌قد پای کار است.

گفتنی است، در این نشست بر لزوم ایجاد بستر مناسب برای پذیرایی از بیماران داخلی و خارجی با بهره‌گیری از ظرفیت شهر سلامت به‌عنوان زیرساختی بی‌نظیر برای رونق گردشگری سلامت در شیراز تأکید شد.

بنابراین گزارش، مجموعه اقدامات و برنامه‌های مطرح‌شده در این نشست، بیانگر رویکرد مدیریت شهری شیراز برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم در مسیر شکل‌گیری شهر بین‌المللی سلامت است؛ مسیری که می‌تواند ضمن توزیع متوازن خدمات درمانی در سطح شهر، بستر تقویت جایگاه شیراز را در عرصه ملی و منطقه‌ای گردشگری سلامت فراهم آورد.

انتهای پیام/