به گزارش ایلنا، حسین منصوری‌زاده افزود: ارتقاء ایمنی در بناهای تجاری قدیمی واقع در بافت تاریخی ضروری است. بناهایی نظیر پاساژهای سعادت 1 و 2 در خیابان شیخ فضل‌الله نوری و پاساژ ملت در گذر اول بازار قدمت بالایی دارند. با توجه به تراکم بالای واحدهای کسبی و تردد مراجعین در این اماکن، ایمن‌سازی و رفع خطرات احتمالی برای حفظ جان و مال شهروندان، اولویتی است که نیازمند همکاری مسئولانه مالکان و هیئت‌مدیره‌های اماکن مذکور است.

وی ادامه داد: نواقص ایمنی شناسایی شده در مجتمع‌های سعادت 1 و 2 بسیار نگران‌کننده است و عدم وجود سیستم‌های حسگر نشت گاز و شبکه آب آتش‌نشانی، نبود کپسول‌های اطفای حریق به تعداد کافی، نقص در سیستم برق‌رسانی و عدم استفاده از فیوزهای محافظ جان، دپوی حجم عظیمی از پارچه‌های اشتعال‌زا و همچنین استفاده از ورق‌های پلاستیکی پلی‌کربنات در سقف که به شدت قابل اشتعال است، از جمله تهدیدات اصلی این مجتمع‌ها هستند.

سرپرست شهرداری بافت تاریخی اراک اظهار داشت: مسئولیت حفظ ایمنی در مشاعات مجتمع‌های تجاری بر عهده مدیریت این مجموعه‌ها است. هدف اصلی شهرداری از تداوم پیگیری‌ها و صدور اخطارهای قانونی، پیشگیری از حوادث احتمالی و ایجاد فضایی امن است. انتظار می‌رود هیئت‌مدیره مجتمع‌های مذکور با جدیت بیشتری نسبت به رفع نواقص اعلام شده اقدام کنند تا شاهد محیطی استاندارد برای فعالیت‌های اقتصادی در بافت تاریخی شهر باشیم.

منصوری‌زاده به تشریح اقدامات قانونی این نهاد پرداخته و تصریح کرد: بر اساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و ماده 17 قانون نظام صنفی، شهرداری موظف به رفع هرگونه خطر احتمالی برای سلامت و امنیت شهروندان است. در همین راستا، از سال 1402 تاکنون، کارشناسان ایمنی شهرداری و سازمان آتش‌نشانی، بازدیدهای میدانی متعددی را از این اماکن انجام داده و تذکرات و اخطارهای کتبی متعددی برای هیات‌مدیره‌های مربوطه صادر کرده‌اند.

انتهای پیام/