همزمان با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی؛
جمع آوری۱۳۲۷ معتاد متجاهر و دستگیری ۳۳۰ خردهفروش مواد مخدر در شیراز
فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در خرداد ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان شیراز طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را طی خرداد ماه سال جاری اجرا کردند.
وی ادامه داد: در این راستا ۶۰۷ دستگاه خودرو و ۳۱۸ دستگاه موتورسیکلت فاقد مدارک توقیف، مقادیر زیادی سوخت و کالای قاچاق، یک دستگاه خودرو مسروقه و یک هزار و ۷۳۳ فقره انواع سرقت کشف و ۶۴۶ نفر سارق نیز دستگیر شدند.
زراعتیان افزود: کشف ۴۵۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر، جمع آوری یک هزار و ۳۲۷ معتاد متجاهر و دستگیری ۳۳۰ خرده فروش مواد مخدر از دیگر اقدامات مهم فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز در خردادماه سال جاری بود.