به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان شیراز طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را طی خرداد ماه سال جاری اجرا کردند.

وی ادامه داد: در این راستا ۶۰۷ دستگاه خودرو و ۳۱۸ دستگاه موتورسیکلت فاقد مدارک توقیف، مقادیر زیادی سوخت و کالای قاچاق، یک دستگاه خودرو مسروقه و یک هزار و ۷۳۳ فقره انواع سرقت کشف و ۶۴۶ نفر سارق نیز دستگیر شدند.

زراعتیان افزود: کشف ۴۵۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر، جمع آوری یک هزار و ۳۲۷ معتاد متجاهر و دستگیری ۳۳۰ خرده فروش مواد مخدر از دیگر اقدامات مهم فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز در خردادماه سال جاری بود.

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