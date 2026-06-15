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همزمان با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی؛

جمع آوری۱۳۲۷ معتاد متجاهر و دستگیری ۳۳۰ خرده‌فروش مواد مخدر در شیراز

جمع آوری۱۳۲۷ معتاد متجاهر و دستگیری ۳۳۰ خرده‌فروش مواد مخدر در شیراز
کد خبر : 1799548
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فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در خرداد ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان شیراز طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را طی خرداد ماه سال جاری اجرا کردند.

وی ادامه داد: در این راستا ۶۰۷ دستگاه خودرو و ۳۱۸ دستگاه موتورسیکلت فاقد مدارک توقیف، مقادیر زیادی سوخت و کالای قاچاق، یک دستگاه خودرو مسروقه و یک هزار و ۷۳۳ فقره انواع سرقت کشف و ۶۴۶ نفر سارق نیز دستگیر شدند.

زراعتیان افزود: کشف ۴۵۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر، جمع آوری یک هزار و ۳۲۷ معتاد متجاهر و دستگیری ۳۳۰ خرده فروش مواد مخدر از دیگر اقدامات مهم فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز در خردادماه سال جاری بود.

 

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