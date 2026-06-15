واژگونی پژو ۴۰۵ در محور بروجن ـ گندمان دو کشته بر جای گذاشت
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در محور بروجن به گندمان با دو فوتی خبر داد.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: شب گذشته خبری مبنی بر وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور بروجن به گندمان دریافت شد، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات جادهای نگین به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: نجاتگران پس از حضور در محل حادثه و انجام ارزیابیهای اولیه، ضمن ایمنسازی صحنه و تثبیت خودرو، بلافاصله اقدامات امدادی لازم را آغاز کردند.
طاهری بیان کرد: در این حادثه دو نفر دچار سانحه شدند که متأسفانه هر دو نفر بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.
وی گفت: پس از پایان عملیات و انجام اقدامات لازم، پیکر جانباختگان برای طی مراحل قانونی و انجام اقدامات مربوطه به عوامل ذیربط تحویل داده شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری همچنین از امدادرسانی به مصدوم حادثه انحراف و برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با مانع در محور بازفت به مسجدسلیمان خبر داد.
طاهری افزود: نجاتگران هلالاحمرروز گذشته به مصدومان حادثه برخورد دو خودروی سواری پژو ۴۰۵ و پراید در محور صمصامی به بازفت امدادرسانی کردند.
وی در پایان از امدادرسانی به مصدومان حادثه برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با یک دستگاه خودروی پراید در گردنه چری شهرستان کوهرنگ خبر داد.