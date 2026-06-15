شمار ماینرهای کشف شده در شیراز به ۲۰ مرکز و ۳۲۹ دستگاه رسید
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: شرکت توزیع نیروی برق شیراز در راستای اجرای طرح سراسری مهتاب و برخورد با مصارف غیرمجاز برق با کشف دو مرکز غیرمجاز رمزارز در مرودشت و امور پنج شیراز ، به ترتیب ۸ و ۳۵ دستگاه ماینر غیرمجاز، را ضبط کردند.
به گزارش ایلنا، احمد رضا خسروی با تقدیر از نیروهای اجرایی و عملیات این شرکت حراست و عوامل انتظامی اظهار داشت :این نیروها از ابتدای امسال موفق به کشف و ضبط ۲۰ مرکز و ۳۲۹ دستگاه ماینر غیرمجاز شده اند.
خسروی با یادآوری آسیب های ناشی از استفاده غیرمجاز از برق به ویژه در زمینه استخراج رمزارزها (ماینینگ) ادامه داد: این اقدامات آسیبهای جدی به شبکه برق وارد میکند. این فعالیتها نه تنها موجب افزایش بار غیرمجاز بر روی شبکه میشود، بلکه میتواند به بروز خاموشیها و ناپایداری در تامین برق برای سایر مشترکین منجر شود.
وی ادامه داد: همچنین، خسارات مالی و زیرساختی ناشی از این نوع مصرف غیرمجاز، فشار مضاعفی بر منابع انرژی کشور تحمیل میکند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز اضافه کرد: نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شیراز با جدیت به بررسی و شناسایی مصادیق مصرف غیرمجاز برق و ماینرها ادامه میدهند؛ در این راستا، گزارشهای مردمی نقش بسزایی در شناسایی این مراکز دارند.
مدیر لوازم اندازهگیری برق شیراز نیز با بیان اینکه وزارت نیرو نیز سامانه 30006121 را بهمنظور دریافت گزارشهای مردمی در خصوص برقهای غیرمجاز معرفی کرده است گفت: شهروندان میتوانند از طریق این سامانه، اطلاعات خود را درباره مصرف غیرمجاز برق به مسئولین مربوطه ارائه دهند.
محمد حضرتی افزود: تداوم همکاری مردم و نهادهای مربوطه میتواند به حفظ منابع انرژی و جلوگیری از هدررفت آن کمک شایانی کند.