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فرمانده انتظامی بویین‌زهرا خبر داد:

توقیف موتورسیکلت قاچاق 500 میلیون تومانی

توقیف موتورسیکلت قاچاق 500 میلیون تومانی
کد خبر : 1799520
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فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌زهرا از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سی آر ام قاچاق توسط مأموران انتظامی بخش دشتابی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی زرینی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران انتظامی بخش دشتابی در اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و برخورد با موتورسیکلت‌های غیرمجاز حین گشت‌زنی در سطح حوزه به یک دستگاه موتورسیکلت خارجی بدون پلاک که در حال تردد بود، مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی اضافه کرد: پس از توقف و بررسی‌های کارشناسی توسط ماموران مشخص شد، موتورسیکلت فوق از نوع سی آر ام که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بوده، بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی، موتور سیکلت توقیف و به مقر انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌زهرا با بیان اینکه ارزش این موتورسیکلت غیر مجاز قاچاق برابر نظر کارشناسان، 5 میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: راکب پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

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