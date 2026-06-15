توقیف موتورسیکلت قاچاق 500 میلیون تومانی

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی زرینی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران انتظامی بخش دشتابی در اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و برخورد با موتورسیکلت‌های غیرمجاز حین گشت‌زنی در سطح حوزه به یک دستگاه موتورسیکلت خارجی بدون پلاک که در حال تردد بود، مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی اضافه کرد: پس از توقف و بررسی‌های کارشناسی توسط ماموران مشخص شد، موتورسیکلت فوق از نوع سی آر ام که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بوده، بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی، موتور سیکلت توقیف و به مقر انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌زهرا با بیان اینکه ارزش این موتورسیکلت غیر مجاز قاچاق برابر نظر کارشناسان، 5 میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: راکب پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

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