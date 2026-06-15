رئیس شورای اسلامی شهرکرد: استفاده بهینه از آب برای فضای سبز اولویت مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار ایلنا، ماشاالله ایزدی در امروز در چهارصد و بیست و یکمین جلسه این شورا با اشاره به نقش کلیدی فضای سبز در افزایش کیفیت زندگی شهروندان، بهبود شرایط زیست‌محیطی و ارتقای سیمای شهری، اظهار داشت:استفاده بهینه از منابع آب برای حفظ و توسعه فضای سبز شهری یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری، در راستای صیانت از منابع آبی و ارتقای کیفیت فضای سبز شهر گام برداریم.

وی از تمامی دستگاه‌های مرتبط خواست برای نشاط، شادابی و طراوت فضای سبز مرکز استان همکاری لازم را داشته باشند.

ایزدی با تأکید بر افزایش دمای هوا در فصل تابستان، بر لزوم ارتقای کیفیت نگهداشت فضای سبز شهری گفت:در شرایط کنونی، علاوه بر توسعه فضای سبز، نگهداری مطلوب از فضاهای موجود نیز باید در اولویت مدیریت شهری قرار گیرد تا شهروندان از محیطی باطراوت، ایمن و مناسب بهره‌مند شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد با اشاره به پروژه زیرگذر معلم خاطرنشان کرد: این پروژه در بازه زمانی اعلام‌شده وارد مرحله اجرایی شود تا بخشی از مشکلات ترافیکی و معضلات موجود در این محدوده کاهش یابد.

ایزدی همچنین درباره طرح تفصیلی شهر بیان کرد: پیگیری‌های لازم برای تعیین مشاور و طی مراحل قانونی آن انجام شده است و امیدواریم این فرآیند هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد. با هدف‌گذاری مناسب و رعایت منافع عمومی شهروندان، باید زمینه اجرای سیاست‌های مرتبط با توسعه شهری، مالکیت‌ها و ورود به محدوده‌های تعریف‌شده فراهم شود تا مردم بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی افزود:اجرای دقیق طرح تفصیلی می‌تواند ضمن ایجاد شفافیت در روند توسعه شهری، زمینه پاسخگویی بهتر به نیازهای شهروندان و مدیریت اصولی توسعه شهر را فراهم کند.

رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد ابراز امیدواری کرد که با تعامل و همکاری هرچه بیشتر میان مدیریت شهری، دستگاه‌های اجرایی و شهروندان، روند توسعه و آبادانی شهرکرد با شتاب بیشتری دنبال شده و زمینه ارتقای کیفیت زندگی مطلوب شهروندان فراهم شود.

عضو شورای شهرکرد: حل مشکلات معیشتی نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی است

عضو شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به مشکلات اقتصادی خانواده‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی، بر ضرورت همکاری، هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول برای کاهش دغدغه‌های معیشتی مردم تأکید کرد.

مصطفی حیدری حمایت از اقشار کم‌برخوردار و خانواده‌های نیازمند را یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مختلف باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه انجام شود.

وی با اشاره به نقش مهم دستگاه‌های اجرایی در رفع مشکلات مردم خاطرنشان کرد: حل مسائل معیشتی تنها بر عهده یک مجموعه نیست و نیازمند همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی میان تمامی دستگاه‌ها، نهادهای خدمات‌رسان و مجموعه مدیریت شهری است. هر دستگاهی باید در چارچوب وظایف قانونی خود برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اقدام کند.

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری را زمینه‌ساز اجرای بهتر برنامه‌های حمایتی، تسریع در ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی شهروندان ارزیابی کرد و افزود: هرچه این همکاری‌ها گسترده‌تر و هدفمندتر باشد، بسیاری از مشکلات و مطالبات مردم با سرعت بیشتری پیگیری و برطرف خواهد شد.

عضو شورای شهر شهرکرد: فوتبال و والیبال روی چمن پارک‌ها هزینه‌های نگهداری را افزایش می‌دهد

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد با اشاره به فرارسیدن فصل تابستان و افزایش حضور شهروندان در پارک‌ها، نسبت به آسیب‌های ناشی از فعالیت‌هایی مانند فوتبال و والیبال روی چمن‌های فضای سبز شهری هشدار داد و بر لزوم فرهنگ‌سازی برای استفاده صحیح از این سرمایه عمومی تأکید کرد.

فاطمه بیگی اظهار کرد: فضای سبز شهری با صرف هزینه‌های مالی و انسانی قابل‌توجهی ایجاد و نگهداری می‌شود و همه شهروندان باید در حفظ این سرمایه عمومی مشارکت داشته باشند.

بیگی بر لزوم آموزش شهروندی در حوزه استفاده از فضاهای عمومی تأکید کرد و گفت: در کنار فراهم کردن امکان بهره‌مندی شهروندان از پارک‌ها، باید فرهنگ صحیح استفاده از این فضاها نیز تقویت شود تا از تخریب و آسیب به زیرساخت‌های شهری جلوگیری گردد.

این عضو شورا همچنین به اهمیت زمان‌بندی مناسب آبیاری فضای سبز اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و ضرورت مدیریت مصرف آب، آبیاری باید در ساعات کم‌تبخیر شبانه‌روز انجام شود تا ضمن حفظ شادابی پوشش گیاهی، از هدررفت منابع آبی جلوگیری شود.

وی رعایت اصول فنی در زمان آبیاری و نظارت مستمر را در افزایش بهره‌وری مصرف آب مؤثر دانست و خواستار بررسی راهکارهای اجرایی برای بهبود روند نگهداری فضای سبز با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و تجربه مدیران شد.

انتهای پیام/