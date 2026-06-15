به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضاخرسندی، در گفت و گو با خبرنگاران، با تشریح عملکرد این مجموعه در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی اظهار کرد: امور اراضی در چارچوب وظایف قانونی خود در زمینه حفظ کاربری اراضی، رفع تداخلات و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اقدامات گسترده‌ای انجام داده است.

وی افزود: در سال گذشته یک‌هزار و ۸۸۳ مورد گزارش در حوزه تغییر کاربری و تخلفات اراضی ثبت شد که از این تعداد، در ۳ هزار و ۷۹۱ مورد از وقوع تخلفات جلوگیری به عمل آمد.

مدیر امور اراضی آذربایجان‌غربی ادامه داد: در این مدت ۳ هزار و ۸۰۱ مورد اخطار قانونی صادر شده که از این تعداد، ۷۱۱ مورد در قالب تبصره ۲ و ۲۲۷ مورد نیز بر اساس ماده ۳ قانون مربوطه اجرایی شده است.

خرسندی با اشاره به آمار سه‌ماهه نخست سال جاری گفت: در این بازه زمانی یک‌هزار و ۶۱۸ مورد گزارش ثبت شده، ۸۰۹ مورد اخطار صادر و در ۱۰۰ فقره نیز عملیات قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام شده است.

وی همچنین از بازگشت ۱۳ هکتار اراضی به چرخه تولید در سال گذشته خبر داد و افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار هکتار از اراضی استان در بخش کشاورزی قرار دارد که حفاظت از آن‌ها نقش مهمی در امنیت غذایی و توسعه پایدار استان ایفا می‌کند.

خرسندی افزود: از مجموع ۳ هزار و ۱۰۰ روستای استان، ۲ هزار و ۶۶۲ روستا با مساحتی بیش از ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار مشمول اجرای طرح رفع تداخلات اراضی شده‌اند که تاکنون در بیش از ۲۷۱ هزار هکتار از این اراضی، فرآیند رفع تداخل انجام و تعیین تکلیف شده است.

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