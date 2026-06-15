افتتاح نخستین کارخانه تولید خوراک آماده آبزیان در کرمانشاه
نخستین کارخانه تولید خوراک آماده آبزیان ماهیان گرمابی و سردابی در استان کرمانشاه با سرمایهگذاری ۸۵ میلیارد تومانی بخش خصوصی به بهرهبرداری رسید؛ واحدی که علاوه بر ایجاد اشتغال، بخش قابل توجهی از نیاز آبزیپروران استان را تأمین کرده و زمینه توسعه صادرات به بازار عراق را فراهم میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، علی کرمیفر، مجری طرح تولید خوراک آماده آبزیان ماهیان گرمابی و سردابی، در حاشیه آیین افتتاح این واحد تولیدی اظهار کرد: این کارخانه با ظرفیت اسمی تولید ۱۵ هزار تن خوراک آبزیان در سال راهاندازی شده و در صورت فعالیت در سه شیفت کاری، ظرفیت تولید آن به ۲۵ هزار تن در سال افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه حدود ۸۶ میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده است، افزود: از این میزان، حدود ۱۶ میلیارد تومان از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی و تبصره ۱۸ تأمین شده و مابقی سرمایهگذاری از محل آورده شخصی انجام گرفته است.
کرمیفر با اشاره به اینکه این واحد تولیدی در زمینی به مساحت چهار هزار و ۷۶۰ متر مربع احداث شده است، گفت: اجرای پروژه حدود سه تا چهار سال زمان برده و بخش قابل توجهی از ماشینآلات مورد استفاده در کارخانه نیز توسط مجموعه خودمان طراحی و ساخته شده است.
وی با تأکید بر اینکه استان کرمانشاه تاکنون فاقد واحد تولید خوراک تخصصی آبزیان بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر نیاز سالانه استان به خوراک آبزیان حدود ۲۵ هزار تن است که بخش عمده آن از سایر استانهای کشور تأمین میشود. با راهاندازی این کارخانه، حدود ۶۰ درصد نیاز استان در داخل تولید خواهد شد.
مجری این طرح ادامه داد: پیش از این، تولیدکنندگان و پرورشدهندگان ماهی استان ناچار بودند خوراک مورد نیاز خود را از استانهایی مانند فارس، چهارمحال و بختیاری، لرستان و سایر مناطق کشور تأمین کنند که این موضوع هزینههای حملونقل و تولید را افزایش میداد.
وی اظهار کرد: راهاندازی این کارخانه علاوه بر کاهش وابستگی استان به سایر مناطق، موجب کاهش هزینههای تولید برای آبزیپروران و افزایش قدرت رقابت آنها خواهد شد.
کرمیفر با اشاره به ظرفیتهای صادراتی این واحد تولیدی نیز، گفت: خوراک آبزیان از جمله محصولاتی است که امکان صادرات آن وجود دارد و از هماکنون نیز متقاضیانی از کشور عراق برای خرید این محصول اعلام آمادگی کردهاند.
وی افزود: نزدیکی کرمانشاه به مرز عراق یک مزیت مهم برای توسعه صادرات محسوب میشود و پس از تثبیت تولید، برنامه توسعه کارخانه با هدف افزایش ظرفیت و حضور در بازارهای خارجی اجرایی خواهد شد.
مجری طرح با اشاره به اشتغال ایجاد شده در این واحد خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۰ نفر به صورت مستقیم و حدود ۶۰ نفر به صورت غیرمستقیم در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند و با اجرای طرح توسعه، اشتغال مستقیم به بیش از ۳۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم به حدود ۱۰۰ نفر خواهد رسید.
وی همچنین به برخی چالشهای پیش روی سرمایهگذاران بخش تولید اشاره کرد و گفت: راهاندازی واحدهای صنعتی از این دست نیازمند سرمایهگذاری سنگین است و حمایت نظام بانکی و تسهیل دسترسی به منابع مالی میتواند زمینه توسعه بیشتر این بخش را فراهم کند.
کرمیفر در پایان با تأکید بر نقش این واحد در تکمیل زنجیره تولید آبزیپروری استان اظهار کرد: هدف ما تأمین نیاز تولیدکنندگان استان، کاهش هزینههای تولید، توسعه اشتغال و در ادامه حضور مؤثر در بازارهای صادراتی منطقه است.