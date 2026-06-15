به گزارش ایلنا از البرز، مهدی فراهانی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی با حضور در سازمان جهاد کشاورزی استان و دیدار با رئیس این سازمان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جهادگر و سنگرسازان بی‌سنگر، از خدمات و تلاش‌های کارکنان، کارشناسان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی جهاد کشاورزی در توسعه اقتصادی و تحقق امنیت غذایی کشور اظهار داشت: امروز بخش کشاورزی یکی از ارکان اصلی پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود و هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور و رفاه مردم است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز افزود: کشاورزان، بهره‌برداران و مجموعه جهاد کشاورزی در خط مقدم تأمین امنیت غذایی قرار دارند و عملکرد آنان نقشی تعیین‌کننده در خودکفایی، افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات محصولات اساسی دارد.

فراهانی با بیان اینکه استانداری البرز حمایت از بخش کشاورزی را یکی از اولویت‌های مهم خود می‌داند، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های ارزشمند استان در حوزه تولیدات کشاورزی، گلخانه‌ای، باغی و دامی، برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری، مدیریت بهینه منابع و رفع موانع تولید با جدیت دنبال می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت تقویت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات فعالان این حوزه تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار بخش کشاورزی نیازمند همکاری فرابخشی، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان است.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گزارشی از مهم‌ترین اقدامات، برنامه‌ها و دستاوردهای این سازمان در حوزه‌های مختلف کشاورزی، دامپروری، منابع طبیعی و توسعه روستایی ارائه کرد.

وی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در مسیر تولید، بر ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای رفع موانع، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی تأکید کرد.

در پایان این دیدار، طرفین بر گسترش همکاری‌های مشترک میان استانداری البرز و سازمان جهاد کشاورزی در راستای ارتقای امنیت غذایی، حمایت از تولید، بهبود معیشت بهره‌برداران و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی استان تأکید کردند.

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