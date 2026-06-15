رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کرمانشاه:
۳۲۳ موکب در مسیر زائران اربعین خدماترسانی میکنند
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه از فعالیت ۳۲۳ موکب در مسیر تردد زائران اربعین خبر داد و گفت: ۳۰۰ موکب در داخل استان و ۲۳ موکب نیز در خاک عراق مستقر خواهند شد و خدماترسانی آنها از دهم ماه صفر آغاز شده و تا چند روز پس از اربعین حسینی ادامه خواهد داشت
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، وحید محمدی روز دوشنبه در نشست خبری با اشاره به برنامهریزیهای گسترده برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین حسینی، اظهار کرد: جانمایی موکبها بر اساس ضوابط و پروتکلهای مصوب انجام میشود و به هیچ عنوان موضوعی سلیقهای یا اختیاری نیست.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت ترافیک و ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران افزود: موکبهایی که خدمات مشابه ارائه میکنند و در محدودههای نزدیک به یکدیگر قرار دارند، باید در قالب مجموعههای مشترک تجمیع شوند تا ضمن جلوگیری از پراکندگی، کیفیت خدمات نیز افزایش یابد.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه تصریح کرد: محل استقرار موکبها با هماهنگی فرمانداران، پلیس راهور و سایر دستگاههای مسئول تعیین میشود و هدف اصلی از این برنامهریزی، کاهش بار ترافیکی در شهرها و تسهیل تردد زائران است.
محمدی با اشاره به آغاز ماه محرم و نزدیک شدن به ایام اربعین گفت: تمامی برنامههای فرهنگی، مذهبی و خدماتی اربعین پیشبینی و تدوین شده و جلسات هماهنگی متعددی با دستگاههای اجرایی، موکبداران و رسانهها برای اجرای مطلوب این برنامهها برگزار شده است.
وی در ادامه از پیشبینی و تأمین اقلام مورد نیاز موکبها خبر داد و اظهار داشت: برای اربعین امسال تأمین پنج میلیون بطری آب معدنی، ۹۰ هزار قالب یخ و ظرفیت تولید روزانه حدود ۶۰ هزار قرص نان در دستور کار قرار گرفته و در حوزه تأمین نان هیچگونه مشکلی وجود نخواهد داشت.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از موکبها افزود: موکبداران تاکنون بدون دریافت کمک مالی مستقیم از ستاد و با اتکا به مشارکتهای مردمی، خیرین و نذورات، خدمات خود را ارائه کردهاند و ستاد بیشتر وظیفه هماهنگی، پشتیبانی و تسهیل امور را برعهده داشته است.
محمدی همچنین با اشاره به تجربیات سالهای گذشته خاطرنشان کرد: استقرار نامنظم برخی موکبها در سالهای قبل موجب ایجاد گرههای ترافیکی بهویژه در شهر قصرشیرین شده بود، از اینرو امسال با اجرای طرحهای ترافیکی و ساماندهی دقیق محل استقرار موکبها تلاش شده از ورود غیرضروری زائران به مراکز شهری جلوگیری و مسیرهای عبوری به شکل مطلوب مدیریت شود.
وی افزود: تجمیع موکبهای دارای خدمات مشابه علاوه بر افزایش کیفیت خدمترسانی، موجب کاهش هزینهها، جلوگیری از موازیکاری و ارتقای سطح پشتیبانی از موکبها خواهد شد.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه در پایان با اشاره به عملکرد موفق استان در اربعین سال گذشته گفت: کرمانشاه در ارزیابی ملی حوزه خدماترسانی به زائران اربعین موفق به کسب رتبه نخست کشور شد و تلاش میکنیم با برنامهریزی دقیقتر و بهرهگیری از تجربیات گذشته، سطح خدمات ارائه شده به زائران در اربعین امسال بیش از پیش ارتقا یابد.