به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، وحید محمدی روز دوشنبه در نشست خبری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین حسینی، اظهار کرد: جانمایی موکب‌ها بر اساس ضوابط و پروتکل‌های مصوب انجام می‌شود و به هیچ عنوان موضوعی سلیقه‌ای یا اختیاری نیست.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت ترافیک و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران افزود: موکب‌هایی که خدمات مشابه ارائه می‌کنند و در محدوده‌های نزدیک به یکدیگر قرار دارند، باید در قالب مجموعه‌های مشترک تجمیع شوند تا ضمن جلوگیری از پراکندگی، کیفیت خدمات نیز افزایش یابد.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه تصریح کرد: محل استقرار موکب‌ها با هماهنگی فرمانداران، پلیس راهور و سایر دستگاه‌های مسئول تعیین می‌شود و هدف اصلی از این برنامه‌ریزی، کاهش بار ترافیکی در شهرها و تسهیل تردد زائران است.

محمدی با اشاره به آغاز ماه محرم و نزدیک شدن به ایام اربعین گفت: تمامی برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و خدماتی اربعین پیش‌بینی و تدوین شده و جلسات هماهنگی متعددی با دستگاه‌های اجرایی، موکب‌داران و رسانه‌ها برای اجرای مطلوب این برنامه‌ها برگزار شده است.

وی در ادامه از پیش‌بینی و تأمین اقلام مورد نیاز موکب‌ها خبر داد و اظهار داشت: برای اربعین امسال تأمین پنج میلیون بطری آب معدنی، ۹۰ هزار قالب یخ و ظرفیت تولید روزانه حدود ۶۰ هزار قرص نان در دستور کار قرار گرفته و در حوزه تأمین نان هیچ‌گونه مشکلی وجود نخواهد داشت.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از موکب‌ها افزود: موکب‌داران تاکنون بدون دریافت کمک مالی مستقیم از ستاد و با اتکا به مشارکت‌های مردمی، خیرین و نذورات، خدمات خود را ارائه کرده‌اند و ستاد بیشتر وظیفه هماهنگی، پشتیبانی و تسهیل امور را برعهده داشته است.

محمدی همچنین با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: استقرار نامنظم برخی موکب‌ها در سال‌های قبل موجب ایجاد گره‌های ترافیکی به‌ویژه در شهر قصرشیرین شده بود، از این‌رو امسال با اجرای طرح‌های ترافیکی و ساماندهی دقیق محل استقرار موکب‌ها تلاش شده از ورود غیرضروری زائران به مراکز شهری جلوگیری و مسیرهای عبوری به شکل مطلوب مدیریت شود.

وی افزود: تجمیع موکب‌های دارای خدمات مشابه علاوه بر افزایش کیفیت خدمت‌رسانی، موجب کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از موازی‌کاری و ارتقای سطح پشتیبانی از موکب‌ها خواهد شد.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه در پایان با اشاره به عملکرد موفق استان در اربعین سال گذشته گفت: کرمانشاه در ارزیابی ملی حوزه خدمات‌رسانی به زائران اربعین موفق به کسب رتبه نخست کشور شد و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و بهره‌گیری از تجربیات گذشته، سطح خدمات ارائه شده به زائران در اربعین امسال بیش از پیش ارتقا یابد.

انتهای پیام/