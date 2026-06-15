به گزارش ایلنا از رشت، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گیلان گفت: بر اساس گزارش سامانه نانی نو مبنی بر عملکرد نامناسب برخی نانوایی‌ها در میزان پخت و فروش تعداد کمتر و یا بیشتر نان که با سهمیه تحویلی به آن نانوایی‌ها مطابقت نداشته باشد، از سهمیه آرد این واحد‌های صنفی کاسته شده و سهمیه‌های فوق العاده و مناسبتی به آن واحد‌ها تعلق نمی‌گیرد.

فرزاد اسدی افزود: به عنوان نمونه، با هر کیسه آرد ۱۸ درصد، ۱۱۳ عدد نان بربری پخته می‌شود و چنانچه سامانه نانی نو تعداد بسیار کمتر و یا بیشتری از نان‌های فروخته شده را گزارش دهد، این امر، عملکرد نامناسب آن نانوایی را نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: اداره کل غله و خدمات بازرگانی گیلان، سهمیه آرد کاهش یافته واحد‌هایی که عملکرد نامناسبی داشته‌اند را، در اختیار فرمانداری‌های قرار می‌دهد تا پس از بررسی و تحویل فهرست نانوایان در سامانه سیما (سامانه یکپارچه مدیریت آرد و نان کشور)، چنانچه عملکرد خود را اصلاح کرده باشند، دوباره سهمیه این واحد‌ها برقرار شود.

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