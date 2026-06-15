مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گیلان:
کاهش سهمیه آرد برخی نانواییهای گیلان بر اساس میزان پخت نان
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گیلان گفت: بر اساس گزارش سامانه نانی نو، چنانچه تعداد نانهای فروخته شده با سهمیه آرد یک نانوایی مطابقت نکند، سهمیه آرد آن واحد صنفی کاهش مییابد.
به گزارش ایلنا از رشت، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گیلان گفت: بر اساس گزارش سامانه نانی نو مبنی بر عملکرد نامناسب برخی نانواییها در میزان پخت و فروش تعداد کمتر و یا بیشتر نان که با سهمیه تحویلی به آن نانواییها مطابقت نداشته باشد، از سهمیه آرد این واحدهای صنفی کاسته شده و سهمیههای فوق العاده و مناسبتی به آن واحدها تعلق نمیگیرد.
فرزاد اسدی افزود: به عنوان نمونه، با هر کیسه آرد ۱۸ درصد، ۱۱۳ عدد نان بربری پخته میشود و چنانچه سامانه نانی نو تعداد بسیار کمتر و یا بیشتری از نانهای فروخته شده را گزارش دهد، این امر، عملکرد نامناسب آن نانوایی را نشان میدهد.
وی اضافه کرد: اداره کل غله و خدمات بازرگانی گیلان، سهمیه آرد کاهش یافته واحدهایی که عملکرد نامناسبی داشتهاند را، در اختیار فرمانداریهای قرار میدهد تا پس از بررسی و تحویل فهرست نانوایان در سامانه سیما (سامانه یکپارچه مدیریت آرد و نان کشور)، چنانچه عملکرد خود را اصلاح کرده باشند، دوباره سهمیه این واحدها برقرار شود.