خبر خوش شهردار تبریز به شهروندان:
احیای مقبره «اصلی و کرم» با احداث پارک و مجموعه فرهنگی
شهردار تبریز از اتمام تملک زمینهای اطراف مقبره تاریخی «اصلی و کرم» در منطقه قراملک خبر داد و گفت: به زودی پارک و مجموعه فرهنگی به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع در این محل احداث میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، یعقوب هوشیار با اعلام این خبر افزود: با تلاش همکاران منطقه ۶ شهرداری تبریز، تملک مجموعه اصلی و کرم و زمینهای اطراف آن به پایان رسیده است. این پروژه که در فهرست میراث ناملموس آثار ملی کشور ثبت شده، شامل احداث یک پارک محلهای و مجموعه فرهنگی به همراه بنای تاریخی مقبره و یادبود در محدوده آخر قراملک، جنب کنارگذر غربی خواهد بود.
شهردار تبریز با اشاره به هویتبخش بودن این طرح برای شهر تصریح کرد: این مجموعه جزو پروژههای هویتی تبریز محسوب میشود و هدف از آن، مناسبسازی حوزه گردشگری منطقه است.
هوشیار در ادامه با قدردانی از حضور پرشور مردم در مراسم افتتاح عمارت کلاه فرنگی باغشمال، تأکید کرد: فرهنگ و اصالت مردم آذربایجان مرزها را درنوردیده است. وی افزود: مجموعه تاریخی کلکتهچی طی یکی دو ماه آینده و باغ موزه ستارخان نیز طی چند ماه آینده به شهروندان تحویل داده میشود.
گفتنی است داستان اصلی و کرم با محوریت منطقه قراملک تبریز در سال ۱۳۹۱ توسط میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی در فهرست میراث ناملموس آثار ملی کشور جمهوری اسلامی ایران ثبت ملی گردید.