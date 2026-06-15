به گزارش ایلنا از رشت، در مراسمی، ۱۴۷ دستگاه خودروی چندمنظوره عمرانی به ناوگان خدمات‌رسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان افزوده شد؛ اقدامی که با اختصاص بیش از ۱۰ درصد از ماشین‌آلات توزیعی کشور به گیلان، جایگاه استان را در جذب تجهیزات خدماتی و توسعه زیرساخت‌های مدیریت شهری و روستایی بیش از پیش تقویت کرد.

استاندار گیلان در این مراسم گفت: ۸۶ دستگاه خودروی خدمات شهری و ۶۱ دستگاه خودروی خدمات روستایی با مشارکت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان همیاری شهرداری‌های گیلان و ادارات کل امور شهری، روستایی و شورا‌های استانداری، به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان تحویل داده شد.

هادی حق شناس افزود: این خودرو‌های چندمنظوره با قابلیت جمع‌آوری پسماند، حمل مصالح، نصب تیغه برف‌روبی و انجام سایر مأموریت‌های عمرانی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات عمومی، مدیریت پسماند، افزایش آمادگی در شرایط بحرانی و تقویت توان عملیاتی مدیریت‌های محلی ایفا خواهند کرد.

وی گفت: از مجموع ماشین‌آلات توزیع‌شده در سطح کشور، بیش از ۱۰ درصد به استان گیلان اختصاص یافته که نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به نیاز‌های این استان و حمایت از توسعه خدمات شهری و روستایی است.

وی با تأکید بر شرایط خاص روستا‌های گیلان گفت: ویژگی‌های زیست‌محیطی، پراکندگی سکونت گاه‌ها و حضور گسترده گردشگران و مسافران، نیاز این استان به تجهیزات خدماتی را دوچندان کرده است.

استاندار گیلان با اشاره به آمار‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: حدود ۱۸ درصد زباله تولیدی گیلان مربوط به گردشگران و مسافران است و این موضوع ضرورت تقویت ناوگان خدمات‌رسانی دهیاری‌ها را بیش از پیش آشکار می‌کند.

هادی حق شناس همچنین از تأمین بخشی از ماشین‌آلات به‌صورت رایگان از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خبر داد و گفت: برای تأمین سایر تجهیزات نیز از ظرفیت تسهیلات استفاده شده و در مجموع طی دو سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای تجهیز شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان اختصاص یافته است.

پارسال ۱۳۰ دستگاه ماشین‌آلات به شهرداری‌های گیلان تحویل داده شد.

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