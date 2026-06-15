مدیرکل صمت آذربایجانشرقی:
تولید پایدار نیازمند انرژی پایدار و سرمایه در گردش کافی است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با تأکید بر تداوم روند تولید در کشور گفت: تأمین پایدار انرژی، توسعه زیرساختهای شهرکهای صنعتی و تقویت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، از مهمترین الزامات حفظ و توسعه تولید در شرایط کنونی است.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی صابر پرنیان در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت تولید در کشور اظهار کرد: با وجود شرایط خاص ماههای اخیر و تنشهایی که در برخی حوزههای اقتصادی ایجاد شد، روند تولید در کشور همچنان پایدار بوده و واحدهای صنعتی به فعالیت خود ادامه دادهاند.
وی افزود: مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تأمین مواد اولیه، رفع موانع تولید و پشتیبانی از واحدهای صنعتی اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده و خوشبختانه امروز بخش تولید کشور با ثبات قابل قبولی در حال فعالیت است.
مدیرکل صمت آذربایجان شرقی با بیان اینکه زیرساختها نقش تعیینکنندهای در استمرار تولید دارند، گفت: طی سالهای اخیر در برخی مناطق کشور محدودیتهایی در حوزه برق، گاز و آب وجود داشته است، اما هرجا زیرساختهای لازم برای تولید فراهم شده، بخش عمدهای از مشکلات واحدهای صنعتی نیز برطرف شده است.
وی تأکید کرد: تأمین پایدار انرژی یکی از مهمترین نیازهای بخش تولید محسوب میشود و برنامهریزی منظم در این حوزه میتواند به افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید کمک کند. تولیدکنندگان ضمن درک شرایط موجود، انتظار دارند برنامههای مرتبط با مدیریت مصرف انرژی بهصورت منظم و قابل پیشبینی اجرا شود تا امکان برنامهریزی دقیق برای واحدهای صنعتی فراهم باشد.
پرنیان تأمین سرمایه در گردش را از دیگر الزامات پایداری تولید عنوان کرد و افزود: افزایش قیمت مواد اولیه و تغییر شرایط تأمین این مواد، نیاز واحدهای تولیدی به منابع مالی را افزایش داده است و در این شرایط نقش شبکه بانکی در حمایت از تولید بیش از گذشته اهمیت دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در آذربایجان شرقی برای تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی اظهار داشت: با حمایت استاندار و همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی، سازوکاری ویژه در استان ایجاد شده است که بر اساس آن مجوز واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در کوتاهترین زمان ممکن صادر میشود.
مدیرکل صمت آذربایجان شرقی این اقدام را یکی از مهمترین مشوقهای تولید در استان دانست و گفت: تنها طی یک ماه گذشته حدود ۱۵۰ واحد تولیدی از این ظرفیت استفاده کردهاند و توانستهاند مواد اولیه مورد نیاز خود را با سرعت بیشتری تأمین کنند.
وی همچنین از برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی خبر داد و افزود: شناسایی مسائل از نزدیک و تصمیمگیری سریع برای رفع موانع، از مهمترین رویکردهای حمایتی در استان است که با جدیت دنبال میشود.
وی ابراز امیدواری کرد با توسعه زیرساختهای انرژی، تقویت حمایتهای مالی و استمرار سیاستهای تسهیلگر، زمینه برای رشد تولید، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای توان رقابتی صنایع کشور بیش از پیش فراهم شود.