هشدار رگبار باران و آبگرفتگی معابر در نیمه شمالی آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد امیدفر، با بیان اینکه برای آگاهی مردم و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است، افزود: این شرایط جوی موجب افزایش افزایش ابر، غرش آذرخش و در مناطق مستعد بارش تگرگ می شود.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط فصلی و محلی احتمال تشدید ناپایداری ها، آبگرفتگی معابر عمومی، جاری شدن رواناب، وزش باد گاهی به نسبت شدید و خسارت به سازه های سبک، تابلوهای تبلیغاتی و سقف گلخانه ها وجود دارد.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: از روز چهارشنبه جوی به نسبت پایدار در استان حاکم می شود و احتمال افزایش آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

امیدفر، با بیان اینکه از نظر دمایی هوای استان از فردا به تدریج افزایش می یابد، ادامه داد: این روند طی هفته آینده محسوس بوده و دمای هوا پنج تا ۶ درجه گرمتر می شود.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته سراب و تیکمه داش با حداقل دمای ۹ درجه سانتی گراد خنک ترین و میانه با حداکثر دمای ۳۵ درجه گرمترین شهرهای استان بودند.

امیدفر، افزود: دمای تبریز در این بازه زمانی در خنک ترین زمان به ۱۴ درجه و در گرمترین زمان به ۳۱ درجه سانتی گراد رسید و دمای فعلی (۹:۱۵) این شهر ۲۳ درجه گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین زمان چهار درجه کاهش یافته است.

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