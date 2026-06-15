خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صادرات ۳۳۴ میلیون دلاری از گمرکات آذربایجان شرقی

صادرات ۳۳۴ میلیون دلاری از گمرکات آذربایجان شرقی
کد خبر : 1799446
لینک کوتاه کپی شد.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی از صادرات ۶۰۶ هزار تن کالا به ارزش ۳۳۴ میلیون دلار از گمرکات این استان به ۶۰ کشور جهان در سال جاری خبر داد و گفت: گمرک تبریز با سهم ۶۳ درصدی از ارزش و ۴۷ درصدی از وزن صادرات، رتبه نخست را در میان گمرکات استان به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، علی‌اصغر عباس‌زاده اظهار کرد: گمرک تبریز با ثبت صادراتی به ارزش ۲۳۱ میلیون دلار و وزن ۲۸۴ هزار تن در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن گمرک سهلان با ۴۰ میلیون دلار و ۵۰ هزار تن در رتبه دوم قرار گرفته است.

وی عمده کالاهای صادراتی استان را چدن، آهن و فولاد، مس و مصنوعات از مس، محصولات پتروشیمی، روی و مصنوعات از روی و میوه‌های خوراکی عنوان کرد و افزود: ترکیه، عراق، ارمنستان، افغانستان و گرجستان از مهم‌ترین مقاصد این اقلام بوده‌اند.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی در ادامه به واردات قطعی کالا اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۴۰۳ هزار دلار از طریق گمرکات تبریز، سهلان، جلفا و نوردوز وارد کشور شده است.

عباس‌زاده عمده اقلام وارداتی را ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، توتون و تنباکو، گوشت، قطعات ماشین‌آلات راهسازی و وسایل نقلیه زمینی اعلام کرد و یادآور شد: این کالاها بیشتر از کشورهای ترکیه، امارات، چین، آلمان و هند وارد شده‌اند.

وی همچنین از واردات ۲۴ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۴۶ میلیون دلار خبر داد.

ناظر گمرکات استان در پایان با اشاره به وصول ۵۰ هزار و ۴۱۴ میلیارد ریال درآمد گمرکی در دو ماهه نخست سال جاری گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳۳ درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی