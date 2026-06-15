۲ برابر شدن مراکز تخصصی ازدواج در آذربایجان شرقی
رئیس گروه ساماندهی امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی از ۲ برابر شدن مراکز تخصص ازدواج در استان و فعالیت ۱۱۲ مرکز خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حسین دهقانی، با تاکید بر اهمیت آموزش و مشاورههای اصولی در پایداری زندگی مشترک، اظهار کرد: آذربایجان شرقی بعد از استان تهران، بیشترین تعداد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده را با 122 مرکز در اختیار دارد.
وی افزود: این مراکز، با هدف حمایت از کاهش آسیبهای روانی جامعه و قشر جوان، بستری فراهم کرده تا زوجین واجد شرایط بتوانند برای یادگیری مهارتهای زندگی و عبور از چالشهای احتمالی، از خدمات مشاورهای و روانشناختی این مراکز بهرهمند شوند.
وی به یکی دیگر از اقدامات زیربنایی در حوزه ازدواج اشاره کرد و از استقرار و فعالیت ۱۲ مرکز رسمی «همسانگزینی» در سطح استان خبر داد.
دهقانی، هدف از تاسیس این مراکز را ایجاد بستری امن، علمی و خانواده محور برای یافتن شریک زندگی دانست و تصریح کرد: این مراکز با رویکردی کارشناسانه و به منظور تسهیل در امر انتخاب آگاهانه و پایدار همسر، راهاندازی و مجوز فعالیت دریافت کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: جوانان و متقاضیان ازدواج میتوانند با اطمینان خاطر از این بستر استفاده کرده و خدمات همسانگزینی را دریافت کنند تا مسیر تشکیل خانواده و ازدواج موفق برای آنان هموارتر شود.
رئیس گروه ساماندهی امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با بیان اینکه برگزاری کارگاههای آموزشی پیش از ازدواج یکی از برنامههای اولویت دار معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان است، گفت: نزدیک به ۱۷۰ مدرس ازدواج و خانواده در سطح استان شناسایی و تربیت شدهاند و در سال ۱۴۰۴ و سه ماه سال ۱۴۰۵ نیز با برگزاری بیش از ۷۵۰ کارگاه در این حوزه، بیشترین تعداد کارگاه را نسبت به سایر استانها داریم.
وی افزود: علاوه بر تحت پوشش قراردادن جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال در این کارگاهها، 2 گروه سربازان و دختران دوره دوم متوسطه دانش آموزی که آمادگی ورود و تشکیل خانواده را دارند، جز اولویتهای برگزاری کارگاههای آموزشی پیش از ازدواج هستند.
وی ادامه داد: سعی داریم مراکز تسهیل ازدواج جوانان را با تلاش همکاران معاونت امور جوانان به صورت پایلوت و رسمی در آذربایجان شرقی راه اندازی کنیم تا خدمات موثرتری در راستای تسهیل ازدواج جوانان ارائه دهیم.