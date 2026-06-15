به گزارش ایلنا ازگلستان، علی‌اصغر طهماسبی در همایش بزرگ «میثاق عاشورایی، بعثت امت و تبلور خدمت» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی عماد، مشاور رییس‌جمهور در امور روحانیت اظهار کرد: در یک سال گذشته اجرای پروژه‌هایی که سال‌ها بر زمین مانده بود و کمتر کسی جرات ورود به آن‌ها را داشت در دستور کار ما قرار گرفت. پروژه پتروشیمی گلستان نیز پس از گذشت ۲۱ سال همچنان به سرانجام نرسیده بود اما با همکاری شورای تامین استان، سرمایه‌گذاران و حمایت‌های ارزشمند آیت‌الله نورمفیدی، روند اجرای آن با جدیت در حال پیگیری است.

طهماسبی همچنین با اشاره به پیشرفت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون افزود: این منطقه روی ریل توسعه قرار گرفته و سرمایه‌گذاران برای حضور و فعالیت اقتصادی در آن اعلام آمادگی می‌کنند. منطقه آزاد اینچه‌برون به دلیل برخورداری از موقعیت راهبردی، امن‌ترین، کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر ارتباطی و ترانزیتی کشور محسوب می‌شود و طی یک سال گذشته ظرفیت ترانزیتی آن چندین برابر افزایش یافته به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران متعددی در انتظار آغاز فعالیت در این منطقه هستند.

استاندار گلستان با اشاره به پروژه‌های زیرساختی استان گفت: جاده بین‌المللی مینودشت به جنگل گلستان که بیش از ۱۵ سال متوقف مانده بود و در دولت‌های مختلف به نتیجه نرسید طی یک سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی کریدور شمال – جنوب خبر داد و یادآور شد: این طرح مهم که بیش از دو دهه در سطح استان مطرح بود با سفر وزیر راه و شهرسازی و به دستور رییس‌جمهور از تیرماه وارد فاز اجرایی خواهد شد.

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