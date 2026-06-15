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رئیس سازمان جهادکشاورزی استان:

توسعه صنایع تبدیلی، احیای پنبه، تقویت صادرات از برنامه‌های اصلی جهادکشاورزی گلستان است

توسعه صنایع تبدیلی، احیای پنبه، تقویت صادرات از برنامه‌های اصلی جهادکشاورزی گلستان است
کد خبر : 1799438
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رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان گفت: توسعه صنایع تبدیلی، احیای پنبه، تقویت صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، چهار محور اصلی برنامه جهاد کشاورزی گلستان برای افزایش ارزش افزوده، رونق تولید و ارتقای جایگاه اقتصادی بخش کشاورزی استان است.

به گزارش ایلنا از گلستان، ابراهیم هزارجریبی گفت: توسعه صنایع تبدیلی و گلخانه‌ای از اولویت‌های اصلی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی گلستان است و این رویکرد با هدف جلوگیری از خام‌فروشی محصولات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در استان دنبال می‌شود. 

وی ادامه داد: در سال زراعی جاری پنج هزار و ۶۳۲ هکتار از اراضی گلستان زیر کشت سیب‌زمینی رفته و پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۵۵ هزار تن محصول از این سطح برداشت شود. تاکنون چهار هزار تن سیب‌زمینی تولیدی گلستان به کشورهای هدف به ویژه آسیای میانه صادر شده که بخش عمده آن راهی بازار قزاقستان شده است. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان همچنین از آماده بهره‌برداری بودن ۷۰ طرح بخش کشاورزی همزمان با هفته جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۶ هزار و ۶۳۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال سرمایه‌گذاری شده است. 

وی افزود: بهره‌برداری از این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم ۴۱۸ نفر و اشتغال غیرمستقیم هزار و ۱۱۳ نفر را فراهم می‌کند و بیش از ۲ هزار و ۷۳۰ خانوار از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

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