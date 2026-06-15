۱۳ کیلومتر از سواحل سرخرود با حکم دادگستری مازندران آزادسازی شد
رئیس کل دادگستری استان مازندران از آزادسازی ۱۳ کیلومتر از نوار ساحلی شهر سرخرود در حریم ۶۰ متری دریا خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس پوریانی اظهار داشت: ۱۳ کیلومتر از اراضی متصرفی شهر سرخرود در حریم ۶۰ متری دریا خلع ید و به وضع سابق اعاده شد.
وی افزود: این اقدام در راستای صیانت از بیتالمال، انفال، اراضی ملی و منابع طبیعی و با پیگیری مستمر دادستان حوزه قضایی و همکاری مسئولان انتظامی و اجرایی صورت گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: تمامی نوار ساحلی مذکور که بهطور غیرقانونی در تصرف اشخاص بود، به دولت بازگردانده شد.
پوریانی در ادامه با اشاره به مسئولیت اجتماعی در قبال محیط زیست خاطرنشان کرد: توجه به این مسئولیت، به حفظ اکوسیستم کمک کرده و آیندهای پایدار برای نسلهای بعدی تضمین میکند. آگاهسازی و عمل به مسئولیت اجتماعی، گامی اساسی در جهت حفظ محیط زیست و توسعه منابع ملی محسوب میشود.