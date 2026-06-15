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۱۳ کیلومتر از سواحل سرخرود با حکم دادگستری مازندران آزادسازی شد

۱۳ کیلومتر از سواحل سرخرود با حکم دادگستری مازندران آزادسازی شد
کد خبر : 1799435
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رئیس کل دادگستری استان مازندران از آزادسازی ۱۳ کیلومتر از نوار ساحلی شهر سرخرود در حریم ۶۰ متری دریا خبر داد.

به گزارش ایلنا، عباس پوریانی اظهار داشت: ۱۳ کیلومتر از اراضی متصرفی شهر سرخرود در حریم ۶۰ متری دریا خلع ید و به وضع سابق اعاده شد.

وی افزود: این اقدام در راستای صیانت از بیت‌المال، انفال، اراضی ملی و منابع طبیعی و با پیگیری مستمر دادستان حوزه قضایی و همکاری مسئولان انتظامی و اجرایی صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: تمامی نوار ساحلی مذکور که به‌طور غیرقانونی در تصرف اشخاص بود، به دولت بازگردانده شد.

پوریانی در ادامه با اشاره به مسئولیت اجتماعی در قبال محیط زیست خاطرنشان کرد: توجه به این مسئولیت، به حفظ اکوسیستم کمک کرده و آینده‌ای پایدار برای نسل‌های بعدی تضمین می‌کند. آگاه‌سازی و عمل به مسئولیت اجتماعی، گامی اساسی در جهت حفظ محیط زیست و توسعه منابع ملی محسوب می‌شود.

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