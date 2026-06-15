حضور ۵۵ نماینده آذربایجانغربی در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویای ژاپن
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی از آمادگی استان برای حضور دربازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویای ژاپن در استان خبر داد و گفت: ۵۵ ورزشکار، مربی و داور از آذربایجانغربی در این رویداد مهم قارهای حضور خواهند داشت که در صورت تحقق، رکوردی تاریخی برای ورزش استان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سجاد بیرامی در گفت وگو با خبرنگاران بیان کرد: بازیهای آسیایی و پاراآسیایی تبلور توانمندیها و ظرفیتهای ورزشی کشورها هستند و به دنبال تأکیدات و سیاستهای ابلاغی وزیر ورزش و جوانان، ستاد ویژه حمایت از ورزشکاران اعزامی به این مسابقات در آذربایجانغربی تشکیل شده است.
وی افزود: در قالب این ستاد، برنامههای متعددی برای حمایت از ورزشکاران مستعد حضور در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی پیشبینی شده که از جمله آنها میتوان به حمایتهای مالی، پرداخت کمکهزینههای ماهیانه و پشتیبانیهای تخصصی اشاره کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی با اشاره به مشوقهای در نظر گرفته شده برای مدالآوران گفت: برای ورزشکاران مدالآور در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی، پاداش ۳۰۰ میلیون تومانی برای مدال طلا، ۲۰۰ میلیون تومان برای مدال نقره و ۱۰۰ میلیون تومان برای مدال برنز پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: همچنین با هماهنگیهای انجام شده با استاندار آذربایجانغربی، تأمین زمین برای مدالآوران این مسابقات نیز به عنوان یکی از مشوقهای حمایتی مورد توجه قرار گرفته است.
بیرامی با بیان اینکه ورزشکاران استان در ۱۷ رشته ورزشی شانس حضور در ناگویا را دارند، اظهار کرد: در بخش بازیهای آسیایی، ورزشکاران استان در رشتههای دوومیدانی، بوکس، روئینگ، تکواندو، شمشیربازی، ژیمناستیک، هندبال، تیراندازی، والیبال، وزنهبرداری، کبدی، کاراته و MMA شانس حضور دارند.
وی افزود: در بازیهای پاراآسیایی نیز نمایندگان استان در رشتههای تکواندو، تنیس روی میز، تیراندازی، پارادوومیدانی و ورزشهای نابینایان و کمبینایان برای کسب سهمیه تلاش میکنند.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، ۵۵ نفر شامل ورزشکار، مربی، داور و سرپرست از استان شانس حضور در این مسابقات را دارند و امیدواریم شاهد کسب مدالهای ارزشمند توسط نمایندگان استان برای کاروان جمهوری اسلامی ایران باشیم.
بیرامی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانغربی در ایام جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: با تشکیل ستاد مسئولیت اجتماعی و انسجام ملی در ورزش، جامعه ورزش و جوانان استان نقش مؤثری در تقویت روحیه عمومی، امیدآفرینی و انسجام ملی ایفا کرد.
وی افزود: در این مدت بیش از ۹۵۰ تجمع مردمی با حضور جامعه ورزش و جوانان برگزار شد و بیش از ۳۰ رژه ورزشی، ۳۴ موکب خدماترسانی، ۴۰ نشست تبیینی و دهها برنامه فرهنگی و اجتماعی در سطح استان به اجرا درآمد.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی ادامه داد: در این ایام نزدیک به هزار بسته معیشتی میان نیازمندان توزیع شد و بیش از ۲۰ هزار محتوای رسانهای شامل خبر، کلیپ، مستند، گزارش و پوستر توسط مجموعه ورزش و جوانان تولید و منتشر شد.
وی با اشاره به تقدیم ۱۹ شهید ورزشکار از آذربایجانغربی در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: جامعه ورزش استان با برگزاری نخستین یادواره شهدای ورزشکار و دیدار با خانوادههای معظم شهدا، تلاش کرد بخشی از دین خود را به این عزیزان ادا کند.