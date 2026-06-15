معاون برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان خبر داد؛
پرداخت تسهیلات به ۲۱ هزار نفر از فرهنگیان لرستانی
معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش لرستان از پرداخت تسهیلات به بیش از ۲۱ هزار نفر از فرهنگیان استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزاد محمدی روز دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه در جمع خبرنگاران از اختصاص بیش از ۶۷۸ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به فرهنگیان لرستان در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: فرایند پرداخت این تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در حال انجام است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۳۹ میلیارد تومان تسهیلات مرابحه بانک ملی و همچنین بیش از ۳۳۹ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه برای فرهنگیان لرستانی در نظر گرفته شده است.
معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش لرستان افزود: متقاضیان این تسهیلات پیشازاین درخواست خود را در سامانه مربوطه ثبت کردهاند و پس از انجام قرعهکشی، افراد منتخب به بانک معرفی شدهاند. در حال حاضر مراحل تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات برای این افراد در حال انجام است.
محمدی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته نیز، گفت: در سال ۱۴۰۴ مجموعاً بیش از ۱۴ هزار و ۶۹۱ میلیارد ریال تسهیلات در قالب وامهای مختلف به فرهنگیان استان پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: این تسهیلات شامل سه هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال وام ضروری، دو هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه بانک ملی، دو هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال تسهیلات مرابحه بانک ملی، هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات کارت اعتباری بانک ملی و چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه بانک مهر ایران بوده است.
معاون اداره کل آموزشوپرورش لرستان تصریح کرد: در مجموع بیش از ۲۱ هزار نفر از فرهنگیان لرستان در سال گذشته از این تسهیلات بهرهمند شدهاند که نقش مهمی در ارتقای رفاه و حمایت از معیشت جامعه فرهنگی استان داشته است.
محمدی تأکید کرد: آموزشوپرورش لرستان با همکاری شبکه بانکی استان، پیگیریهای لازم را برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات و افزایش بهرهمندی فرهنگیان از خدمات رفاهی ادامه خواهد داد.