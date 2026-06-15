با حضور شهردار و رئیس شورای شهر انجام شد؛
بهرهبرداری از سبزراه ۴ هکتاری هرمز در فردیس/توسعه فضای سبز با رویکرد فرهنگی و ورزشی
سبزراه هرمز با وسعت بیش از چهار هکتار و با هدف توسعه سرانه فضای سبز، ارتقای نشاط اجتماعی و گسترش فضاهای ورزشی و فرهنگی در شهرک راهآهن با حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر فردیس و جمعی از مسئولین و اصحاب رسانه به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا احمدینژاد شهردار فردیس در حاشیه آیین بهرهبرداری از پروژه سبزراه هرمز که صبح امروز با حضور جمعی از مسئولان شهری، برگزار شد، اظهار کرد: عملیات اجرایی سبزراه هرمز از سال ۱۴۰۴ آغاز شد و این پروژه در زمینی به مساحت بیش از چهار هکتار و با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در محدوده اطراف شهرک راهآهن اجرا شده است.
احمدینژاد افزود: این مجموعه اکنون به صورت رسمی در اختیار شهروندان قرار گرفته و بخشی از برنامه مدیریت شهری برای افزایش سرانه فضای سبز و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق مختلف شهر محسوب میشود.
وی با اشاره به امکانات پیشبینی شده در این پروژه گفت: احداث کبوترخانه به عنوان نمادی از معماری و فرهنگ ایرانی، ایجاد سه مخزن آب زیرزمینی برای تأمین و مدیریت منابع آبی، پیست دوچرخهسواری، پیست اسکیت، آبنما، ستهای تندرستی، سرویسهای بهداشتی زیرسطحی و سایر امکانات رفاهی و ورزشی از جمله بخشهای مختلف این سبزراه است.
شهردار فردیس با تأکید بر محدودیت اراضی شهری برای توسعه فضای سبز بیان کرد: استفاده بهینه از اراضی موجود و ایجاد فضاهای سبز در مناطق کمتر برخوردار از رویکردهای اصلی مدیریت شهری در سالهای اخیر بوده است.
وی همچنین از اجرای پروژههای متعدد فضای سبز در سطح شهر خبر داد و گفت: طی دو سال گذشته بیش از ۱۴ پارک از جمله پارکهای گفتوگو، ۱۷ شهریور، بانوان، سبزبان، رضوان، گذر فردوس و اسکویی در نقاط مختلف فردیس احداث و به بهرهبرداری رسیده است.
تبدیل زمین بایر به فضای عمومی شهری
در ادامه این مراسم، سیدحمید یعقوبی رئیس شورای اسلامی شهر فردیس نیز با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای شهری اظهار کرد: سبزراه هرمز همانند سایر پروژههای فضای سبز شهر با پیوست فرهنگی و ورزشی طراحی و اجرا شده است.
یعقوبی با بیان اینکه این پروژه در زمینی بایر احداث شده، افزود: با همکاری شهرداری و حمایت اعضای شورای اسلامی شهر، این محدوده به فضایی مناسب برای استفاده شهروندان تبدیل شده است.
وی توسعه سرانههای خدماتی بهویژه فضای سبز را از اولویتهای مدیریت شهری دانست و گفت: تجهیز این مجموعه به پیست دوچرخهسواری و سایر امکانات ورزشی در راستای ایجاد فضاهای چندمنظوره برای شهروندان انجام شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر فردیس خاطرنشان کرد: ایجاد چنین فضاهایی علاوه بر افزایش سرانه فضای سبز، نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت تعاملات شهروندی ایفا میکند و میتواند به یکی از نقاط مهم تفریحی و ورزشی شهر تبدیل شود.
یعقوبی در پایان با قدردانی از تلاش مجموعه شهرداری و حمایت اعضای شورا در اجرای این پروژه، ابراز امیدواری کرد روند توسعه فضاهای سبز و پروژههای عمرانی در سطح شهر با قوت ادامه یابد.