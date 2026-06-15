هوای دو شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار گرفت

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۰ صبح امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه بهبهان به ۱۵۳ میکروگرم بر مترمکعب رسید.

بر این اساس، کیفیت هوای بهبهان در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» قرار گرفته است؛ شرایطی که می‌تواند برای عموم شهروندان آثار نامطلوبی بر سلامت به همراه داشته باشد.

همچنین بر اساس داده‌های ثبت‌شده در سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای شهر هندیجان نیز در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» گزارش شده است.

کارشناسان توصیه می‌کنند کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و سایر گروه‌های حساس در شرایط آلودگی هوا از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و نکات بهداشتی را رعایت کنند.

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