خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هوای دو شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای دو شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار گرفت
کد خبر : 1799400
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای شهر بهبهان در صبح امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان قرار گرفت و هندیجان نیز هوایی ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۰ صبح امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه بهبهان به ۱۵۳ میکروگرم بر مترمکعب رسید.

بر این اساس، کیفیت هوای بهبهان در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» قرار گرفته است؛ شرایطی که می‌تواند برای عموم شهروندان آثار نامطلوبی بر سلامت به همراه داشته باشد.

همچنین بر اساس داده‌های ثبت‌شده در سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای شهر هندیجان نیز در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» گزارش شده است.

کارشناسان توصیه می‌کنند کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و سایر گروه‌های حساس در شرایط آلودگی هوا از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و نکات بهداشتی را رعایت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی