به گزارش ایلنا، سید علی قائمی گفت: علاوه بر فعال بودن راهداری منطقه‌ای در تمامی شهرستان‌ها و اجرای کلیه انواع عملیات راهداری با استفاده از ظرفیت ماشین‌آلات هر شهرستان، اکیپ‌های راهداری با رویکرد شانه‌سازی به صورت محوری نیز در استان فعال هستند.

وی افزود: در حال حاضر سه اکیپ در کریدورهای ملی و دو اکیپ در محورهای شریانی استان فعالیت دارند و اکیپ‌های شانه‌سازی شامل لودر، بولدوزر، گریدر و کمپرسی های شهرستان میزبان و همچنین کمپرسی‌های شهرستان‌های همجوار هستند.

وی گفت: این اکیپ‌ها از ابتدای یک کریدور فعالیت خود را آغاز کرده و پس از پایان عملیات در شهرستان میزبان نخست، در همان محور با میزبانی شهرستان بعدی ادامه فعالیت خواهند داد و این روند تا پایان کریدور و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

قائمی با اشاره به نحوه پشتیبانی این طرح گفت: شهرستان میزبان وظیفه تأمین ماشین‌آلات سنگین و فعال‌سازی تمامی ظرفیت‌های شهرستان از جمله ماشین‌آلات، همچنین تأمین اسکان، غذا و سایر نیازهای پشتیبانی اکیپ‌ها را بر عهده دارد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس ادامه داد: بر اساس ابلاغ رسمی، پنج نفر از رؤسای ستادی معاونت راهداری به عنوان مدیر پروژه پنج اکیپ شانه‌سازی تعیین شده‌اند و تمامی نیروی انسانی و ماشین‌آلات فعال در این اکیپ‌ها با لباس سازمانی راهداری و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در حال خدمت‌رسانی به کاربران جاده ای هستند.

وی همچنین محورهای محل فعالیت این اکیپ‌ها را اعلام کرد و گفت: اکیپ‌های شانه‌سازی در محورهای کریدوری استان شامل کریدور ملی محور شیراز–اصفهان با میزبانی کنونی شهرستان آباده، کریدور ملی محور شیراز–بوشهر (ارژن) با میزبانی شهرستان شیراز، کریدور ملی و کریدور فارس به خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر در محورهای کوهچنار–بوشهر و کوهچنار–پل بریم با میزبانی شهرستان ممسنی، کریدور فارس به کرمان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و یزد در محورهای شیراز–قطرویه و شیراز–بندرعباس با میزبانی شهرستان نی‌ریز و همچنین کریدور فارس به هرمزگان و بوشهر در محورهای شیراز–بندرعباس و شیراز–جم استان بوشهر با میزبانی شهرستان سروستان فعال هستند.

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