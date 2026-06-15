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ادارات منطقه سیستان امروز دوشنبه ۲ ساعت زودتر تعطیل می‌شوند

ادارات منطقه سیستان امروز دوشنبه ۲ ساعت زودتر تعطیل می‌شوند
کد خبر : 1799301
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مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: فعالیت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی در منطقه سیستان شامل شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه به دلیل شدت گرمای هوا و با هدف مدیریت مصرف انرژی، ۲ ساعت زودتر پایان می‌یابد.

به گزارش ایلنا، مجید محبی اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران و با توجه به افزایش دمای هوا در منطقه سیستان، پایان ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌های پنج شهرستان حوزه سیستان در روز دوشنبه ساعت ۱۱ تعیین شده است.

وی افزود: این تصمیم در راستای مدیریت مصرف برق، صرفه‌جویی در مصرف آب و کمک به پایداری شبکه‌های خدمات‌رسان اتخاذ شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: دستگاه‌های عملیاتی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات ضروری از جمله مراکز نظامی و انتظامی، امدادی، آتش‌نشانی و همچنین واحدهای اتفاقات آب، برق و گاز طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد و خدمات‌رسانی آن‌ها بدون وقفه انجام می‌شود.

وی از شهروندان خواست با توجه به افزایش دمای هوا و رشد مصرف انرژی، در مصرف آب و برق صرفه‌جویی لازم را داشته باشند تا از بروز قطعی احتمالی و اختلال در ارائه خدمات جلوگیری شود.

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